ASSE : la Coupe de France peut rebattre toutes les cartes

L’entrée en lice de l’ASSE au 7e tour de la Coupe de France offre une fenêtre idéale aux joueurs en manque de rythme. Entre retours de blessure, concurrence offensive et jeunes du centre de formation, plusieurs Verts jouent gros.

Lamba et Jaber peuvent bousculer la hiérarchie

Leader de Ligue 2 depuis le début de l’exercice 2026-2027, l’ASSE aborde la Coupe de France avec l’ambition de poursuivre sa dynamique, mais aussi de tester certains éléments moins utilisés. Selon Peuple Vert, Ian Cathro devrait notamment profiter de ce rendez-vous pour relancer deux joueurs récemment revenus de blessure : Chico Lamba et Mahmoud Jaber.

Absent pendant plusieurs semaines, Lamba doit retrouver du rythme. Le défenseur portugais peut également profiter des difficultés récentes de Sohaib Naïr pour se rapprocher du onze. Julien Le Cardinal et Kévin Pédro ont débuté dans l’axe lors de la victoire contre Laval, mais la capacité de Pédro à évoluer sur le côté droit laisse une ouverture au joueur arrivé officiellement chez les Verts.

La situation est comparable pour Mahmoud Jaber. Après plusieurs pépins physiques, le milieu doit rappeler qu’il peut apporter du volume et de l’agressivité. Une sortie convaincante mettrait directement sous pression Aron Csongvai et Maxime Bernauer, avant les échéances importantes contre Reims et Nancy.

Duffus face à une occasion à ne pas manquer

En attaque, Joshua Duffus est sans doute celui qui a le plus à gagner. Buteur décisif contre Montpellier début septembre, le Jamaïcain n’a encore débuté aucun match depuis l’arrivée de Ian Cathro. Son faible temps de jeu interpelle alors que Zuriko Davitashvili et Thierno Ballo se montrent moins convaincants ces dernières semaines.

La Coupe de France peut donc servir de déclic à l’ancien joueur de Brighton. Une prestation aboutie lui permettrait de retrouver de la confiance, mais surtout de postuler à une place plus importante dans la rotation offensive en Ligue 2.

La jeunesse pousse derrière les professionnels

Cette rencontre doit également permettre au staff d’observer plusieurs éléments prometteurs de la réserve. Nathan Kasia, déjà aperçu avec le groupe professionnel en début de saison, peut marquer des points en défense. Elyes Dhaoui espère, lui, obtenir une titularisation et conforter sa place parmi les solutions au milieu.

Officiel : Marten Paalberg prolonge son contrat avec l’ASSE jusqu’en 2030. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2120189256526340477

La prolongation de Marten Paalberg s’inscrit dans cette volonté de sécuriser les jeunes profils du club. Lamine Sonko, performant avec l’équipe réserve, attend désormais sa chance. Une apparition réussie en Coupe pourrait lui ouvrir les portes d’une première convocation en Ligue 2.