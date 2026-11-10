ASSE Mercato : ça ne s’arrange pas pour Stassin 

Prêté par l’ASSE au Séville FC cette saison, Lucas Stassin (21 ans) peine encore à flamber en Liga.

L’aventure espagnole de Lucas Stassin ne prend pas encore la tournure espérée. Parti de l’ASSE pour rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’attaquant belge avait l’occasion de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Mais après plusieurs semaines de compétition, le constat reste mitigé.

Les statistiques de Stassin interrogent en Liga

Face à Alavés, Stassin a pourtant bénéficié d’une nouvelle opportunité de se montrer. Titulaire à la pointe de l’attaque sévillane, il a disputé l’intégralité de la rencontre. Problème : son équipe n’a pas réussi à trouver la faille et a dû se contenter d’un triste match nul (0-0). Une nouvelle rencontre sans but pour l’ancien Stéphanois, qui espérait certainement profiter de cette titularisation pour relancer sa dynamique offensive.

Les chiffres commencent à parler. Après sept apparitions dans le championnat espagnol, Lucas Stassin totalise 472 minutes de jeu, avec un but et une passe décisive à son actif. Son temps de jeu montre qu’il bénéficie d’une certaine confiance de la part de son entraîneur. Avec cinq titularisations et deux entrées en jeu, le Belge dispose de véritables opportunités pour s’installer dans le onze sévillan.

Mais cette confiance ne se traduit pas encore suffisamment dans les statistiques offensives. Pour un avant-centre recruté avec l’ambition d’apporter du danger dans les surfaces adverses, le rendement reste perfectible. Le match contre Alavés en est une nouvelle illustration : 90 minutes disputées, mais aucune réalisation pour débloquer une rencontre fermée.

L’ASSE suit forcément son évolution de près

Du côté de l’ASSE, cette situation mérite une attention particulière. Le club du Forez a accepté de laisser partir son attaquant afin qu’il poursuive sa progression dans un championnat plus relevé. L’opération prend la forme d’un prêt avec option d’achat, après une prolongation de contrat jusqu’en 2029. Stassin avait notamment marqué 23 buts en 66 rencontres sous le maillot stéphanois.

Autant dire que les dirigeants des Verts ont des raisons de suivre attentivement son évolution en Andalousie. Si le joueur parvient à retrouver son efficacité, son passage en Espagne pourrait finalement constituer une excellente opération sportive et financière. En revanche, si ses difficultés offensives persistent, la question de son avenir pourrait rapidement revenir sur la table.

À seulement 21 ans, Lucas Stassin dispose évidemment encore de temps pour s’adapter aux exigences de la Liga. Le changement de championnat, de rythme et d’environnement demande parfois une période d’acclimatation. Mais les occasions de se montrer sont là. Avec cinq titularisations en sept matchs, l’attaquant belge de l’ASSE ne peut plus simplement se contenter de gagner du temps de jeu. Il doit désormais transformer cette confiance en performances décisives.