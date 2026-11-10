ASSE : une première grosse surprise de Cathro contre Rumilly a fuité !

Ian Cathro pourrait réserver une surprise dans son groupe en convoquant Lamine Sonko pour le déplacement de l’ASSE à Rumilly-Vallières, ce dimanche en Coupe de France.

Lamine Sonko pourrait bientôt franchir un cap à l’AS Saint-Étienne. Arrivé cet été en provenance de Jura Sud pour renforcer l’équipe réserve des Verts, l’attaquant sénégalais de 22 ans multiplie les performances convaincantes depuis plusieurs semaines. Comme nous l’évoquions samedi dernier, le jeune avant-centre s’est notamment illustré en inscrivant un doublé décisif lors de la victoire de la réserve stéphanoise sur la pelouse de l’ES Cannet-Rocheville (1-2). Entré en jeu en seconde période, il a d’abord permis aux siens d’égaliser avant d’inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel. Une nouvelle prestation remarquée qui pourrait lui ouvrir les portes de l’équipe première plus rapidement que prévu.

Sonko avec les pros pour Rumilly-Vallières – ASSE ?

Selon les informations de Peuple Vert, Lamine Sonko pourrait profiter des nombreuses absences dans l’effectif stéphanois pour intégrer le groupe de Ian Cathro à l’occasion du déplacement sur la pelouse du GFA Rumilly-Vallières, ce dimanche, pour le septième tour de la Coupe de France. Privé de neuf joueurs retenus avec leurs sélections nationales, dont plusieurs éléments offensifs comme Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili et Marten-Chris Paalberg, l’entraîneur écossais pourrait être contraint de piocher dans la réserve pour compléter son groupe. Et au regard de sa forme actuelle, Sonko apparaît comme un candidat sérieux à une première convocation officielle avec les professionnels, voire à ses premières minutes sous le maillot de l’équipe première.

Une éventuelle promotion qui viendrait récompenser les débuts prometteurs de Lamine Sonko dans le Forez. Déjà buteur face au FC Rousset et à Espaly avant son doublé contre Cannet-Rocheville, l’ancien joueur de Jura Sud confirme son efficacité devant le but et pourrait offrir une solution offensive supplémentaire à Ian Cathro. Puissant, rapide et capable de peser sur les défenses adverses, le Sénégalais avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de se montrer avec les professionnels lors d’un match amical face au FC Sion pendant la précédente trêve internationale. Reste désormais à savoir si le technicien stéphanois lui accordera sa confiance pour cette entrée en lice en Coupe de France. Une opportunité qui pourrait permettre à Sonko de franchir une nouvelle étape dans son aventure à l’ASSE.