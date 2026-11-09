ASSE : coup dur pour les supporters avant Rumilly !

Le match de Coupe de France entre Rumilly-Vallières et l’ASSE pourrait ne pas être diffusé à la télévision ce dimanche.

L’AS Saint-Étienne fera son entrée en lice en Coupe de France ce dimanche (15h) face au GFA Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1, à l’occasion du septième tour de la compétition. Une rencontre qui se disputera au Parc des Sports d’Annecy, mais que les supporters stéphanois pourraient ne pas pouvoir suivre à la télévision. À moins d’une semaine de ce rendez-vous, aucun diffuseur n’a encore été annoncé pour cette affiche entre les Haut-Savoyards et les Verts. Une situation qui suscite forcément des interrogations chez les supporters de l’ASSE.

Rumilly-Vallières – ASSE privé de diffusion TV ?

Selon les informations de nos confrères d’En Vert et Contre Tous, beIN Sports, détenteur des droits payants de la Coupe de France, ne devrait pas retransmettre cette rencontre. La chaîne franco-qatarienne, qui diffusera l’intégralité de la compétition à partir des 32es de finale, aurait notamment été freinée par les coûts de production et l’horaire du coup d’envoi, fixé à 15h. De son côté, France Télévisions n’a toujours pas trouvé d’accord avec la Fédération française de football (FFF) pour prolonger leur partenariat historique concernant la diffusion en clair de la compétition.

Les supporters de l’ASSE risquent donc de ne pas pouvoir suivre l’entrée en lice de leur équipe en Coupe de France devant leur télévision. Tout espoir n’est toutefois pas perdu puisqu’une solution alternative serait encore à l’étude, notamment par l’intermédiaire des deux clubs ou de la chaîne officielle de la FFF. Une décision pourrait intervenir dans les prochains jours afin de permettre aux supporters stéphanois d’assister à distance à cette rencontre. En attendant, le flou demeure autour de la diffusion de Rumilly-Vallières – ASSE, à quelques jours seulement du coup d’envoi.