ASSE Mercato : énorme coup de tonnerre pour Stassin ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Prêté avec option d’achat au FC Séville lors du mercato estival, Lucas Stassin (21 ans) connaît des débuts mitigés en Espagne. Un retour à l’ASSE pourrait-t-il s’organiser ?

Son départ devait lui permettre de franchir un nouveau cap. Le 1er septembre dernier, Lucas Stassin a quitté l’ASSE pour rejoindre le FC Séville sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Avant cette opération, l’attaquant de 21 ans avait prolongé son contrat dans le Forez jusqu’en juin 2029. Les dirigeants stéphanois avaient ainsi conservé la maîtrise de son avenir en cas de retour.

Stassin avait bien lancé son aventure espagnole

Les débuts de l’ancien Stéphanois avaient été prometteurs. Dès sa première apparition en Liga, le 6 septembre, il avait trouvé le chemin des filets contre l’Espanyol Barcelone (1-1). Mais son adaptation a rapidement été perturbée par une blessure à l’adducteur droit contractée à la mi-septembre. Après plusieurs semaines d’absence, le Belge a retrouvé les terrains. Il a notamment été titularisé contre Getafe puis Alavés, disputant l’intégralité de ces deux rencontres. Mais il n’a pas réussi à se montrer décisif. Le match nul face à Alavés (0-0), le 6 novembre, a encore illustré ses difficultés actuelles.

Après douze journées de Liga, Lucas Stassin comptabilise sept apparitions, dont cinq titularisations, pour 472 minutes de jeu. Son bilan se limite à un but et une passe décisive. Un rendement encore modeste pour un attaquant censé apporter une solution supplémentaire au secteur offensif sévillan. Les données de Data’Scout, reprises par Morning Foot, mettent également en évidence plusieurs axes de progression. Son indice de performance comme attaquant pivot atteint 56 sur 100, tandis que celui d’attaquant de pressing s’élève à 50.

Ses indicateurs liés aux buts, aux occasions attendues et aux passes vers la surface restent notamment en retrait. Il faut évidemment tenir compte de sa blessure et du temps d’adaptation nécessaire à un changement de championnat. Mais le constat est là : malgré du temps de jeu, Stassin ne parvient pas encore à retrouver l’efficacité qui avait fait sa réputation à l’ASSE.

L’ASSE pourrait récupérer Stassin… avant de le remettre sur le marché

Le principal enjeu concerne désormais l’option d’achat négociée entre l’ASSE et le FC Séville. Selon la presse espagnole, celle-ci atteindrait 25 millions d’euros. Un montant conséquent qui suppose que le club andalou soit convaincu par les performances et le potentiel de l’attaquant belge. À ce stade, ses prestations ne suffisent pas à garantir que les dirigeants sévillans passeront à l’action. Mais il serait prématuré d’annoncer un abandon de cette option : Stassin dispose encore de plusieurs mois pour inverser la tendance. Une bonne série pourrait rapidement changer la perception de son prêt. À l’inverse, si son manque d’efficacité persiste, la perspective d’un transfert définitif à Séville pourrait s’éloigner.

Si le FC Séville ne lève pas son option d’achat, Lucas Stassin devrait retrouver l’ASSE à l’issue de son prêt, à l’été 2027. Une perspective qui pourrait surprendre compte tenu des conditions de son départ et de son envie de poursuivre sa progression loin du Forez. Pour autant, un retour dans l’effectif stéphanois ne serait pas forcément le scénario privilégié. Selon Morning Foot, l’attaquant semble avoir tourné la page de son aventure dans le Forez et pourrait alors être placé sur le marché des transferts. L’ASSE a donc tout intérêt à voir son joueur retrouver le chemin des filets en Espagne. Plus Stassin brillera avec le FC Séville, plus les chances de voir le club andalou activer son option d’achat augmenteront. Pour les Verts, la suite de la saison sera déterminante : l’avenir de leur ancien buteur se joue aussi loin de Geoffroy-Guichard.