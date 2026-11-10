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PSG, OM, ASSE, RC Lens, FC Nantes, OL, Stade Rennais : séisme à la LFP, le départ de Labrune est annoncé pour bientôt !

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Vincent Labrune (LFP)

Le départ du président de la LFP Vincent Labrune pourrait être officialisé en début d’année 2027.

Un nouveau séisme pourrait bientôt secouer les coulisses du football français. Après plusieurs années à la tête de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune pourrait prochainement quitter son fauteuil de président.

Un départ de Labrune pourrait rebattre les cartes à la LFP

C’est Mohamed Toubache-Ter qui a avancé cette perspective sur ses réseaux sociaux avec une annonce particulièrement claire : « Vincent Labrune vers la sortie en Février prochain… » Si cette échéance venait à se confirmer, le départ du dirigeant pourrait être officialisé au début de l’année 2027. Pour l’heure, il s’agit toutefois d’une information rapportée, et non d’un départ officiellement annoncé par la LFP. L’éventuel départ de Vincent Labrune ne serait pas anodin. Depuis son arrivée à la présidence de la LFP en septembre 2020, le dirigeant a été au centre de nombreux dossiers structurants pour le football professionnel français.

Sa succession pourrait donc entraîner une évolution importante dans la manière dont la Ligue est dirigée et dans les relations entre l’instance et les clubs. Le PSG, l’OM, l’ASSE, le RC Lens, le FC Nantes, l’OL ou encore le Stade Rennais seraient évidemment concernés par les décisions prises au sommet de la Ligue. Tous ont des intérêts sportifs, économiques et institutionnels liés à l’avenir du championnat. Un changement de présidence pourrait notamment relancer les discussions sur la gouvernance du football professionnel et sur la répartition des ressources entre les différentes composantes du football français.

Les droits TV de la Ligue 1 au cœur du dossier

Le calendrier rend cette possible transition particulièrement importante. La LFP vient en effet de lancer un nouvel appel d’offres pour les droits audiovisuels domestiques de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. La consultation, ouverte le 3 novembre 2026, doit permettre de déterminer le futur modèle de commercialisation du championnat. Les offres sont attendues jusqu’au 3 décembre. La Ligue souhaite notamment étudier la possibilité de commercialiser l’intégralité des rencontres dans un lot unique ou de s’appuyer sur un modèle de distribution autour de Ligue 1+. Vincent Labrune est directement associé à cette stratégie, qu’il présente comme une opportunité de redonner de la valeur au championnat français.

Son éventuel départ pourrait donc intervenir au moment où se joue l’un des dossiers économiques les plus importants pour les clubs professionnels. La question de sa succession et de la continuité de la stratégie audiovisuelle deviendrait alors centrale. Pour les formations de Ligue 1, l’enjeu est considérable. Les revenus issus des droits TV représentent une ressource essentielle pour financer les effectifs, investir dans le recrutement et maintenir un équilibre économique. Dans ce contexte, les prochaines semaines pourraient être déterminantes.

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