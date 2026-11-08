Stade Rennais : l’aveu de Haise relance déjà le mercato d’hiver

Battu par le LOSC au Roazhon Park (1-2), le Stade Rennais enchaîne un troisième match sans victoire. Après la rencontre, Franck Haise a reconnu les « vrais manques » de son groupe, un constat qui remet déjà le mercato hivernal au centre des débats.

On vous en parlait avant la rencontre : Franck Haise avait reconnu un gros coup dur avant la réception de Lille, avec notamment le forfait d’Esteban Lepaul. La suite n’a rien arrangé pour le technicien rennais, dont l’équipe s’est inclinée ce dimanche face au LOSC (1-2).

Haise pointe de « vrais manques »

Une semaine après avoir été balayé à Nice (2-5), le Stade Rennais concède ainsi une deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Entre les deux, les Rouge et Noir n’avaient pas trouvé la faille contre l’Olympiakos en Ligue Europa (0-0). Ils restent donc sur trois rencontres sans succès toutes compétitions confondues.

À l’issue du revers contre Lille, Franck Haise n’a pas cherché à masquer les limites actuelles de son équipe. « On va revoir les erreurs sur les buts, ce que l’on aurait pu mieux faire dans l’animation par moments », a d’abord expliqué l’ancien entraîneur du RC Lens, avant de lâcher un constat plus lourd : « On a de vrais manques. »

Stade Rennais – Olympiakos : Samba vers un retour, Lepaul toujours forfait et deux incertitudes. — @S_R_Online https://twitter.com/S_R_Online/status/2117666852700852705

L’absence de Lepaul pèse lourd

Ces mots renvoient d’abord aux difficultés offensives du SRFC. Touché à la cheville, Esteban Lepaul vient de manquer cinq matchs. Derrière lui, Boulaye Dia et Eliezer Mayenda ne parviennent pas à prendre le relais. Recruté pour 22 M€ l’été dernier, ce dernier n’a toujours pas marqué en douze apparitions toutes compétitions confondues.

Dans ces conditions, la venue d’un attaquant capable d’épauler Lepaul pourrait devenir une priorité en janvier. Selon l’analyse de Top Mercato, Rennes pourrait également rechercher un ailier, alors qu’Issa Soumaré et Arnaud Nordin seraient déjà susceptibles de quitter le club.

La défense rennaise inquiète aussi

Le chantier ne se limite pas à l’attaque. Avec 21 buts encaissés en dix journées, Rennes possède la troisième plus mauvaise défense de Ligue 1. Les Bretons n’ont gardé leur cage inviolée qu’à deux reprises en championnat, contre l’OM (1-0) et Strasbourg (3-0).

Franck Haise cherche encore sa défense type dans son système en 3-5-2. Gonçalo Oliveira et Charlie Cresswell représentent des solutions, mais l’arrivée d’un autre défenseur central de référence offrirait davantage de garanties. Après un été limité à 36,8 M€ de dépenses, le Stade Rennais ne devrait pas tout bouleverser en janvier. Deux ou trois renforts ciblés pourraient toutefois devenir nécessaires pour corriger les manques désormais reconnus par Haise.