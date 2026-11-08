Stade Rennais : gros coup dur avant Lille, Haise l’avoue !

À quelques heures de recevoir le LOSC, Franck Haise a reconnu une faiblesse rennaise et dressé un constat qui ne devrait pas rassurer les supporters avant ce choc de Ligue 1.

Le Stade Rennais sait à quoi s’attendre. À quelques heures de recevoir Lille au Roazhon Park, Franck Haise a tenu à rappeler l’écart de régularité qui existe entre les deux formations. Et le technicien breton n’a pas mâché ses mots.

« Lille, sur les huit dernières saisons, c’est quatre Ligues des champions, sept fois dans le Top 5, un titre », a rappelé l’entraîneur rennais dans des propos rapportés par Stade Rennais Online. Avant de lâcher une phrase particulièrement révélatrice : « C’est un gros, en tout cas un plus gros que nous, sur la forme depuis un certain nombre d’années. »

Un aveu qui souligne le respect de Haise pour le LOSC, mais aussi l’ampleur du défi qui attend ses joueurs. Troisième avec 18 points, Lille devance Rennes, cinquième avec 16 unités. Une victoire permettrait pourtant aux Rouge et Noir de dépasser leur adversaire au classement.

Haise identifie le danger lillois

Au-delà de cette différence de statut, le coach rennais sait que son équipe devra afficher un tout autre visage que lors de la défaite à Nice (5-2).

Le match nul contre l’Olympiakos (0-0) a rassuré sur le plan défensif, mais les difficultés offensives restent préoccupantes. Franck Haise attend donc une progression dans les deux secteurs. « Ce qu’il faut, c’est améliorer notre animation offensive et garder le plus possible, et encore améliorer notre animation défensive », a-t-il expliqué.

Le technicien a également insisté sur la qualité du LOSC, particulièrement dangereux dans ses différentes phases d’attaque. Pas question, donc, de se découvrir face aux hommes de Davide Ancelotti.

Une mauvaise série qui inquiète Rennes

Autre difficulté pour les Bretons : Lille est devenu une véritable bête noire au Roazhon Park. Rennes reste sur sept réceptions consécutives sans victoire contre les Nordistes en Ligue 1, avec cinq défaites et deux nuls. La dernière victoire à domicile remonte au 24 mai 2019 (3-1, buts de Niang et Sarr).

Franck Haise ignorait cette statistique, mais pourrait s’en servir comme motivation supplémentaire : « C’est potentiellement une motivation supplémentaire et toutes les motivations sont bonnes à prendre. »

Le message est passé. Pour Rennes, battre Lille représenterait bien plus qu’une simple victoire. Ce serait l’occasion de dépasser un concurrent direct, de retrouver de la confiance après plusieurs résultats contrastés et surtout de faire tomber une série particulièrement frustrante à domicile.