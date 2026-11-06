Stade Rennais : le coup de grâce pour Lepaul va venir du PSG ! 

C’est désormais acté : Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) n’a plus aucune chance de faire partie du rassemblement de l’équipe de France. Pour le grand plus bonheur d’un crack du PSG…

Le verdict va tomber pour Estéban Lepaul. L’attaquant du Stade Rennais, âgé de 26 ans, ne devrait pas être convoqué pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Pourtant, le joueur a bien récupéré de la blessure à la cheville contractée il y a deux semaines avec Rennes.

Lepaul rayé de la liste des Bleus

Dans son édition du jour, L’Équipe acte son absence de la liste que Zinédine Zidane doit annoncer à 18 heures. Sans Ousmane Dembélé ni Lepaul, le sélectionneur va donc devoir trouver de nouvelles solutions au poste d’attaquant axial. Pour compenser ces absences, Marcus Thuram pourrait notamment avoir une opportunité. L’attaquant de l’Inter Milan n’avait pas été convoqué en septembre, mais sa présence en novembre serait loin d’être acquise.

Selon le quotidien sportif, certains membres du staff auraient des interrogations sur sa capacité à s’intégrer au nouveau projet des Bleus. Son concurrent direct pourrait être Mathys Tel. À 21 ans, l’attaquant de Tottenham est capitaine de l’équipe de France Espoirs et ses dernières prestations auraient été appréciées par le staff technique. Il pourrait ainsi profiter de la situation pour franchir un cap avec les A.

Akliouche, la surprise qui pourrait faire mal à Lepaul

Mais l’autre possibilité évoquée par L’Équipe concerne Maghnes Akliouche. Le joueur du PSG avait été utilisé au milieu de terrain lors des débuts de Zinédine Zidane et n’avait pas totalement convaincu le staff à ce poste. Sa situation pourrait toutefois évoluer en novembre, avec une éventuelle convocation dans un rôle plus offensif.

Sa grande forme avec le PSG pourrait lui permettre de marquer des points et de modifier le regard du sélectionneur en 9. Pour Lepaul, ce serait un scénario particulièrement frustrant : non seulement il manquerait le rassemblement malgré son retour de blessure, mais il pourrait voir sa place revenir à un joueur qui n’est pas un avant-centre de métier. La liste de Zidane, attendue à 18 heures, apportera la réponse définitive.