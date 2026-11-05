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Flashback, il y a un an : Quand Rennes se rêvait ambitieux avec Beye… avant la réalité Haise

Par Wladimir DELCROS -
Flashback, il y a un an : Quand Rennes se rêvait ambitieux avec Beye… avant la réalité Haise

Il y a un an, le Stade Rennais semblait miser gros sur Habib Beye et des renforts venus du PSG pour relancer la machine. Douze mois plus tard, l’ambition s’est essoufflée et le club doit composer avec un tout autre climat.

Quand Beye et le mercato nourrissaient les espoirs rennais

Retour en novembre 2025 : le Stade Rennais venait de traverser une zone de turbulences, Habib Beye flirtait avec la menace d’un limogeage, mais la dynamique venait de basculer. Un nul précieux à Toulouse (2-2), une victoire convaincante contre Strasbourg (4-1), et voilà Beye maintenu, avec la promesse d’un soutien accru de la famille Pinault. L’info faisait vibrer les supporters : deux nouveaux adjoints devaient débarquer, dont Mathieu Le Scornet, alors directeur technique du centre de formation du PSG, pour épauler Beye. Même le poste de responsable de la performance était concerné, preuve d’une volonté de structurer le staff à la hauteur des ambitions. À cette époque, Rennes se projetait toujours sur le podium, rêvait de stabilité et d’un projet cohérent autour de son coach, alors que le PSG caracolait en tête de la Ligue 1.

L’enthousiasme était palpable, le mercato était vu comme un levier pour franchir un cap, et la direction affichait son envie de mettre Beye dans les meilleures conditions. Pour les supporters, l’espoir d’un Stade Rennais conquérant et ambitieux, capable de rivaliser avec les cadors et de s’appuyer sur des renforts venus de grands clubs comme Paris, n’avait rien d’une utopie. Les discussions sur l’organigramme, le staff, la capacité à attirer des profils réputés étaient au cœur des débats.

Un an plus tard : ambitions revues à la baisse et climat pesant

Mais douze mois ont passé, et le décor a radicalement changé. Habib Beye n’est plus là, remplacé par Franck Haise, et l’actualité rennaise ne résonne plus d’annonces de renforts prestigieux ou de réorganisations ambitieuses. Désormais, c’est la grisaille qui domine : une série de matchs nuls, une attaque atone, un effectif miné par les blessures (Estéban Lepaul, Frankowski, Merlin) et un mercato déjà remis en question avec des recrues poussées vers la sortie à peine six mois après leur arrivée. Plus de promesses clinquantes sur le banc ou en coulisses : le club cherche surtout à colmater les brèches, à retrouver un minimum de solidité, comme le concède Haise après chaque rencontre. Les supporters, eux, n’ont plus que l’amertume d’un projet qui s’est dégonflé, entre absences majeures, critiques acerbes sur le jeu, et manque d’ambition criant dans les moments clés.

Ce flashback sonne comme un rappel cruel : il y a un an, Rennes voulait se donner les moyens de ses rêves, aujourd’hui il doit surtout éviter le cauchemar d’une saison sans relief. La passion, elle, attend son prochain frisson…

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