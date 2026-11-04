Estéban Lepaul et Przemyslaw Frankowski sont forfaits pour le match du Stade Rennais contre Olympiakos ce mercredi en Europa League. Quentin Merlin est lui aussi absent. Arnaud Nordin fait son retour.

Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais à l’approche de son match contre l’Olympiakos (16h30). Le groupe breton sera privé de plusieurs joueurs importants pour cette affiche de Ligue Europa. Déjà annoncé forfait, Estéban Lepaul ne sera pas le seul à manquer ce rendez-vous.

Trois absences, des solutions à trouver

Przemyslaw Frankowski est également indisponible, tout comme Quentin Merlin. Trois absences qui vont obliger le staff rennais à revoir ses options, notamment dans les couloirs. Des forfaits qui tombent au mauvais moment pour une équipe qui aurait bien besoin de toutes ses forces dans cette échéance européenne.

L’absence de Lepaul prive le Stade Rennais d’une solution offensive, tandis que les indisponibilités de Frankowski et Merlin réduisent les possibilités sur les côtés. Le staff devra donc trouver les bons ajustements pour composer un onze compétitif face à l’Olympiakos.

Nordin fait son retour

Dans une rencontre où chaque détail peut compter, ces absences représentent un véritable casse-tête dans la préparation rennaise. Reste à savoir quelles options seront privilégiées pour compenser ces forfaits. Tout n’est toutefois pas négatif pour les Rouge et Noir. Arnaud Nordin effectue son retour dans le groupe et constitue une solution supplémentaire pour le staff.

Son retour tombe à point nommé alors que Rennes doit composer avec plusieurs indisponibilités. Le Stade Rennais devra donc faire sans Lepaul, Frankowski et Merlin, mais pourra compter sur Nordin pour tenter de faire la différence. Face à l’Olympiakos, les Bretons auront besoin de réponses collectives pour surmonter ces absences.