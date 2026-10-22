Ligue Europa : les compos de l’OM et du Stade Rennais sont connues !

Voici les compos officielles de l’OM et du Stade Rennais, qui affrontent respectivement le Sturm Graz et la Juventus en Ligue Europa.
Ce jeudi soir, l’OM et le Stade Rennais disputent la 3e journée de Ligue Europa, en affrontant respectivement le Sturm Graz et la Juventus. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Bruno Genesio et Franck Haise. Coup d’envoi à 18h45.
La compo de l’OM
De Lange – Bezahaf, Meïté, Aguerd, Garcia – Kondogbia (cap), Kamissoko – Abdallah, Gomes, Maupay – Gouiri.
La compo du Stade Rennais
Samba – Reynolds, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault, Nagida – Thomasson, Rongier (cap), Camara – Dia, Al-Tamari.