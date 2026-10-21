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FRANCE

OM : Genesio annonce une bonne nouvelle et une surprise avant Sturm Graz

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 19:42
Bruno Genesio (OM) en conférence de presse

L’entraîneur de l’OM, Bruno Genesio, a tenu ce mercredi soir son point presse à la veille du match de Ligue Europa contre Sturm Graz.

L’Olympique de Marseille se déplace ce jeudi (18h45) sur la pelouse du Sturm Graz, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, avec l’ambition de décrocher enfin ses premiers points de la saison sur la scène européenne. À la veille de ce troisième rendez-vous européen, Bruno Genesio était présent ce mercredi soir en conférence de presse d’avant-match.

Hojbjerg de retour !

L’occasion pour l’entraîneur olympien de faire le point sur son groupe avant cette rencontre face au Sturm Graz. Bruno Genesio a notamment annoncé le retour de Pierre-Emile Højbjerg, qui avait manqué les trois derniers matchs de l’OM en raison d’une blessure musculaire. « Concernant Pierre-Emile Hojbjerg, on verra demain s’il est en capacité de pouvoir commencer le match », a précisé le technicien marseillais.

Genesio confirme pour la première de Valero

Durant son point presse, Bruno Genesio a également confirmé la première convocation dans le groupe professionnel de l’OM du jeune attaquant Antoine Valero, dont l’avenir à Marseille fait beaucoup parler ces dernières semaines.

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