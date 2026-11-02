Stade Rennais : le verdict pour Estéban Lepaul contre l’Olympiakos déjà connu ?

Touché à la cheville depuis deux semaines, Estéban Lepaul pourrait de nouveau manquer à l’appel avec le Stade Rennais ce mercredi (16h30) face à l’Olympiakos, en Ligue Europa.

Le Stade Rennais devrait une nouvelle fois être privé d’Estéban Lepaul. Victime d’une entorse à la cheville lors de la défaite face au Paris FC (3-4), le 18 octobre dernier, l’attaquant rennais n’a toujours pas retrouvé les terrains. À l’approche de la réception de l’Olympiakos, ce mercredi (16h30), pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, sa participation paraît de plus en plus improbable. Une mauvaise nouvelle en perspective pour Franck Haise, qui pourrait devoir se passer de son buteur pour ce rendez-vous européen.

Lepaul vers un forfait contre l’Olympiakos ?

Interrogé jeudi dernier sur l’état de santé de son attaquant, l’entraîneur du Stade Rennais s’était montré rassurant sur l’évolution de sa blessure, mais beaucoup plus réservé concernant son retour à la compétition. « Ça progresse tous les jours », avait expliqué Franck Haise, avant d’ajouter : « Il va falloir le revoir sur le terrain déjà en individuel assez rapidement. » Des propos qui témoignent d’une amélioration de son état physique, mais qui laissent peu d’espoir quant à sa présence dans le groupe rennais face à l’Olympiakos.

À deux jours de la rencontre de Ligue Europa, les chances de voir Estéban Lepaul effectuer son retour mercredi semblent donc très faibles. Aucune reprise de l’entraînement individuelle ou collective n’ayant été confirmée à ce stade, le staff rennais pourrait choisir de ne prendre aucun risque avec son attaquant. Son éventuelle absence face au club grec poserait également la question de sa disponibilité pour le prochain rendez-vous des Rouge et Noir en Ligue 1, dimanche, sur la pelouse du LOSC. Un match pour lequel son retour reste, lui aussi, incertain.