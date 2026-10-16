OM : McCourt peut souffler, une excellente nouvelle tombe malgré le fiasco en Ligue Europa

Malgré un début de campagne européenne très inquiétant, l’Olympique de Marseille peut déjà compter sur de gros revenus en Ligue Europa, une bouffée d’oxygène pour le boss Frank McCourt.

Le début de campagne européenne de l’OM est loin de répondre aux attentes. Pourtant, tout n’est pas noir pour Marseille en Ligue Europa. Malgré deux défaites en deux journées et aucun point au compteur, le club olympien peut se consoler avec une excellente nouvelle sur le plan financier : près de 13 millions d’euros déjà générés depuis le début de la compétition, selon les estimations publiées par Sportune.

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l’OM a lourdement chuté sur la pelouse de Besiktas (4-1), le 17 septembre. Un revers déjà difficile à digérer, suivi d’une nouvelle désillusion jeudi, au Vélodrome cette fois, face à l’Olympiakos (0-1).

L’OM proche des 13 millions d’euros malgré ses résultats

C’est un paradoxe qui illustre les mécanismes financiers des compétitions européennes. Après deux journées de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille approche déjà les 13 millions d’euros de revenus cumulés. Une somme importante, alors même que les résultats sportifs ne suivent pas.

Pour comprendre ce montant, il faut distinguer les primes de résultats des autres revenus versés par l’UEFA. Chaque club engagé dans la phase de ligue bénéficie d’abord d’une dotation fixe de 4,31 millions d’euros. À cela s’ajoutent les primes liées aux performances : 450 000 euros par victoire et 150 000 euros par match nul en Ligue Europa.

Avec deux défaites, l’OM n’a donc encore touché aucune prime liée à ses résultats. Mais une autre composante change considérablement la donne : le pilier « valeur », qui prend notamment en compte les droits audiovisuels et les coefficients européens des clubs. C’est principalement ce mécanisme qui permet à Marseille de conserver des revenus élevés malgré son mauvais départ.

Lyon devant Marseille, Rennes en retrait

Dans ce classement financier provisoire, les clubs français affichent des revenus différents après deux journées. L’Olympique Lyonnais mène la danse avec plus de 14 millions d’euros, grâce notamment à ses deux victoires. L’OM suit avec près de 13 millions, tandis que le Stade Rennais dépasse les 11,5 millions d’euros.

Ces écarts s’expliquent à la fois par les résultats obtenus sur le terrain et par la répartition des revenus audiovisuels. Les montants liés au pilier « valeur » restent toutefois des estimations, et non des sommes définitives.

Une bonne nouvelle, mais l’OM doit réagir

Pour Marseille, cette manne financière constitue une consolation bienvenue, mais elle ne saurait masquer l’urgence sportive. Dans le nouveau format de la Ligue Europa, chaque point compte pour remonter au classement et espérer poursuivre l’aventure européenne.

L’OM dispose donc encore d’un motif de satisfaction en coulisses. Reste désormais à transformer cette bonne nouvelle financière en résultats sur le terrain : car si les millions sont déjà là, les points, eux, se font toujours attendre.