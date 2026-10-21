OM : pluie de bonnes nouvelles pour Genesio avant Sturm Graz !

Le coach de l’OM, Bruno Genesio, a reçu plusieurs bonnes nouvelles avant le match de Ligue Europa contre Sturm Graz.

Après avoir enfin lancé sa saison de Ligue 1 avec deux victoires consécutives sur la pelouse de Troyes (0-2), puis sur celle du SCO d’Angers (2-5), l’Olympique de Marseille espère désormais en faire de même en Ligue Europa. Battus par le Besiktas (4-1), puis par l’Olympiakos (0-1) lors des deux premières journées, les Marseillais se déplacent ce jeudi (18h45) sur la pelouse du Sturm Graz, avec l’objectif de décrocher leurs premiers points sur la scène européenne cette saison.

Højbjerg vers un retour pour Sturm Graz – OM !

À la veille de cette rencontre européenne, Bruno Genesio a reçu une première bonne nouvelle concernant son effectif. Selon les informations du journaliste de Maritima Médias, Enzo Buonalana, Pierre-Emile Højbjerg a participé ce mercredi à l’entraînement collectif de l’OM. Absent lors des deux dernières rencontres des Phocéens en raison d’une blessure musculaire, le milieu de terrain international danois devrait donc effectuer son retour à la compétition dès ce jeudi face au Sturm Graz.

Un renfort potentiellement précieux pour Bruno Genesio, qui pourrait retrouver l’un de ses cadres dans l’entrejeu marseillais. Reste désormais à savoir si Pierre-Emile Højbjerg sera suffisamment remis pour débuter la rencontre ou si le technicien olympien préférera le ménager après ses deux matchs d’absence.

Huit absents au Sturm Graz, dont un ancien de l’OM !

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour l’Olympique de Marseille. Du côté du Sturm Graz, l’entraîneur Fabio Ingolitsch doit composer avec une véritable hécatombe avant la réception des Marseillais. Pas moins de huit joueurs sont annoncés forfaits sur blessure : Emran Soglo, Otar Kiteishvili, Gizo Mamageishvili, Filip Rozga, Seedy Jatta, Nelson Weiper, Leon Grgic et Daniil Khudyakov.

Parmi ces absents figure notamment Emran Soglo, passé par l’OM entre 2022 et 2025, qui manquera donc ses retrouvailles avec son ancien club. Ces nombreuses indisponibilités constituent un sérieux casse-tête pour Fabio Ingolitsch, contraint de revoir ses plans avant cette troisième journée de Ligue Europa. Une situation qui pourrait faire les affaires de l’OM, bien décidé à profiter de ce déplacement en Autriche pour enfin lancer sa campagne européenne.