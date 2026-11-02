RC Lens Mercato : une première recrue pour cet hiver déjà validée !

Courtisé par le RC Lens, Abdoulaye Doumbia (BK Häcken) semble déjà séduire les supporters lensois, qui ont donné leur verdict sur cette piste.

Le RC Lens continue de prospecter sur des marchés moins médiatisés pour dénicher de nouveaux talents en vue des prochains mercatos. Selon les informations d’Africafoot, les dirigeants lensois auraient notamment coché le nom d’Abdoulaye Doumbia, jeune milieu de terrain ivoirien de 19 ans évoluant au BK Häcken, en Suède. Des recruteurs artésiens auraient même récemment fait le déplacement pour superviser le joueur.

Mais la concurrence s’annonce particulièrement rude dans ce dossier. Le Bayer Leverkusen, Everton, Sunderland, Strasbourg, l’OGC Nice, le Celtic Glasgow ou encore le Club Bruges suivraient également Abdoulaye Doumbia. Autant de prétendants qui pourraient compliquer les plans du Racing si celui-ci décidait de passer à l’offensive.

Les supporters lensois favorables à l’arrivée d’Abdoulaye Doumbia

Et cette piste semble déjà faire l’unanimité, ou presque, auprès des supporters lensois. Dans un sondage réalisé sur le compte X de But! RC Lens, 69,6 % des votants se sont déclarés favorables à l’arrivée d’Abdoulaye Doumbia chez les Sang et Or, contre 30,4 % qui ne souhaitent pas son recrutement.

Près de sept participants sur dix valident donc cette piste, preuve que le profil du jeune Ivoirien suscite un réel intérêt. Reste à savoir si les dirigeants du RC Lens partageront cet enthousiasme et tenteront de devancer la concurrence pour attirer le milieu de terrain du BK Häcken dans les prochains mois.