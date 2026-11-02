À LA UNE DU 2 NOV 2026
[16:20]OL : 3 départs dans les valises de Fonseca, son remplaçant face à la Real Sociedad déjà connu ?
[16:00]OM : nouveau coup de théâtre pour la vente du club !
[15:40]ASSE : Pascal Dupraz rêve d’un retour fracassant dans un club historique
[15:20]FC Nantes : ces huit entraîneurs qui pourraient remplacer Grégory Poirier
[15:00]RC Lens Mercato : une première recrue pour cet hiver déjà validée !
[14:40]OL : le verdict est tombé dans le vestiaire pour Paulo Fonseca
[14:20]OM : Guillaume Restes a peut-être marqué des points pour le mercato marseillais !
[14:00]OL : le verdict est tombé pour le retour de Pierre Sage
[13:40]ASSE : c’est quoi le problème avec Davitashvili ?
[13:20]OM : le classement de Marseille est une arnaque, les chiffres le confirment !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une première recrue pour cet hiver déjà validée !

Par Fabien Chorlet - 2 Nov 2026, 15:00
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Courtisé par le RC Lens, Abdoulaye Doumbia (BK Häcken) semble déjà séduire les supporters lensois, qui ont donné leur verdict sur cette piste.

Le RC Lens continue de prospecter sur des marchés moins médiatisés pour dénicher de nouveaux talents en vue des prochains mercatos. Selon les informations d’Africafoot, les dirigeants lensois auraient notamment coché le nom d’Abdoulaye Doumbia, jeune milieu de terrain ivoirien de 19 ans évoluant au BK Häcken, en Suède. Des recruteurs artésiens auraient même récemment fait le déplacement pour superviser le joueur.

Mais la concurrence s’annonce particulièrement rude dans ce dossier. Le Bayer Leverkusen, Everton, Sunderland, Strasbourg, l’OGC Nice, le Celtic Glasgow ou encore le Club Bruges suivraient également Abdoulaye Doumbia. Autant de prétendants qui pourraient compliquer les plans du Racing si celui-ci décidait de passer à l’offensive.

Les supporters lensois favorables à l’arrivée d’Abdoulaye Doumbia

Et cette piste semble déjà faire l’unanimité, ou presque, auprès des supporters lensois. Dans un sondage réalisé sur le compte X de But! RC Lens, 69,6 % des votants se sont déclarés favorables à l’arrivée d’Abdoulaye Doumbia chez les Sang et Or, contre 30,4 % qui ne souhaitent pas son recrutement.

Près de sept participants sur dix valident donc cette piste, preuve que le profil du jeune Ivoirien suscite un réel intérêt. Reste à savoir si les dirigeants du RC Lens partageront cet enthousiasme et tenteront de devancer la concurrence pour attirer le milieu de terrain du BK Häcken dans les prochains mois.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot