Stade Rennais : Haise prêt à faire revivre à Thomasson un mauvais souvenir du RC Lens ?

Adrien Thomasson traverse une zone de turbulences au Stade Rennais. Une situation qui n’est pas sans rappeler les difficultés rencontrées lors de la saison 2023-2024 au RC Lens.

Le saison d’Adrien Thomasson au Stade Rennais commence un peu à rentrer dans le dur. Alors que son recrutement a apporté de l’expérience et de la stabilité au milieu de terrain breton, l’ancien Lensois traverse une période plus difficile avec Franck Haise.

Le changement de statut est particulièrement visible. Après avoir débuté sur le banc contre l’OFI Crète ou encore Strasbourg (surtout pour le faire souffler après la Juventus), le milieu de terrain a de nouveau été sorti à la mi-temps contre Nice. Une décision forte dans une rencontre où le milieu n’a pas existé et où Rennes a finalement sombré (5-2). Quelques jours plus tôt, il avait déjà connu pareille mésaventure face au Paris FC.

Franck Haise n’avait pas hésité à écarter Thomasson à Lens

Ce qui rend cette situation particulièrement intéressante, c’est le passé commun des deux hommes. Franck Haise connaît parfaitement les qualités et les limites de son ancien joueur. Et leur dernière saison ensemble dans le Pas-de-Calais n’avait pas été particulièrement heureuse pour Thomasson.

En 2023-2024, le milieu de terrain avait progressivement perdu du terrain face à la concurrence. Ses performances moins convaincantes avaient fini par lui coûter sa place dans le onze lensois. La situation était même allée jusqu’à une décision de Haise de l’envoyer avec l’équipe réserve en février 2024.

Le contexte rennais est évidemment différent, mais Haise a déjà démontré qu’il n’accordait aucun passe-droit aux joueurs qu’il connaît. Son management pourrait-il réserver de nouvelles décisions difficiles à Thomasson si celui-ci ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau ? Affaire à suivre.

Pour autant, Rennes n’a aucun intérêt à voir une recrue si importante devenir un élément secondaire de son effectif. Thomasson a réalisé un début de saison dans la lignée de ses très bonne performances à Lens (2 buts et 2 passes décisives en 9 matchs), et conserve la possibilité de retourner la situation, mais il va devoir rapidement regagner la confiance de son entraîneur.