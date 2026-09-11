Libre après trois saisons au RC Lens, Adrien Thomasson a finalement choisi le Stade Rennais malgré plusieurs opportunités à l’étranger. Le milieu offensif de 32 ans revient sur les raisons de son départ et explique notamment le rôle joué par Franck Haise dans sa décision.

Adrien Thomasson a tourné la page lensoise cet été. Après trois saisons particulièrement marquantes dans le Nord, le milieu offensif a quitté le RC Lens libre pour rejoindre le Stade Rennais. Un choix qui n’a pourtant rien eu d’évident pour le joueur, devenu l’un des cadres du Racing.

Thomasson a longuement hésité

Meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière et premier capitaine de l’histoire du club à soulever la Coupe de France, Thomasson aurait pu poursuivre son aventure à l’étranger. Il a finalement privilégié le Stade Rennais. Le nouveau cerveau du Stade Rennais reconnaît avoir pris son temps avant de trancher. « Passer de Lens à Rennes n’a pas été évident, ça a pris du temps, j’ai bien pesé les pour et les contre », explique-t-il à L’Équipe. Le joueur savait surtout qu’une page allait se tourner. « Je suis quand même arrivé rapidement au fait que c’était ma dernière saison avec Lens. » Une décision qui a ensuite laissé place à plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière.

Thomasson disposait notamment de pistes à l’étranger. Le joueur évoque ainsi la possibilité de découvrir un nouveau championnat, avec des intérêts venus notamment de Galatasaray, de l’Olympiakos et de la MLS. Un changement de décor aurait donc pu s’imposer. Mais le milieu offensif a finalement préféré rester en Ligue 1 et rejoindre Rennes : « J’étais un peu dans l’incertitude, avec la possibilité de découvrir un nouveau Championnat. Mais j’ai suivi mon instinct et un projet qui me correspond. Pour moi, le destin fait toujours bien les choses. » Un choix mûrement réfléchi, donc, plutôt qu’une décision prise dans la précipitation.

Haise a joué un rôle dans son choix

Un élément a forcément compté dans la décision de Thomasson : la présence de Franck Haise. Les deux hommes se connaissent parfaitement après avoir travaillé ensemble au RC Lens. Et le nouveau Rennais ne cache pas l’importance de cette expérience : « Je sais comment il fonctionne, j’ai adoré travailler avec lui à Lens. Donc ça a joué dans mon choix final. » Une vraie marque de confiance envers son nouvel entraîneur. Mais Thomasson refuse de parler d’une relation privilégiée qui lui garantirait un statut particulier au Stade Rennais : « La relation n’est pas forcément spéciale parce que j’ai envie qu’il me considère comme un joueur de l’effectif. Pour moi, c’est très bien comme ça, et chaque contexte est différent. »

Au-delà de la relation sportive, Thomasson semble également partager une certaine vision du football avec son entraîneur. Le milieu du Stade Rennais revendique notamment une approche basée sur la bienveillance : « Même si ce n’est pas toujours rose sur un terrain, je suis plus dans la bienveillance. Je sais que ce n’est pas forcément productif de crier ou d’être dans l’aspect négatif. » Une philosophie qui pourrait parfaitement s’intégrer dans le projet de Franck Haise à Rennes.