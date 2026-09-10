Slavia Prague – RC Lens : Lens signe un exploit, les tops et les flops lensois

Pour son retour en Ligue des Champions, le RC Lens a renversé ce jeudi soir le Slavia Prague (2-3).

Pour son premier match de phase de ligue de la Ligue des Champions, le RC Lens se déplaçait ce jeudi soir en République Tchèque pour y affronter le Slavia Prague. Au terme d’une rencontré épique et surtout d’une fin de match complètement folle, les Sang et Or ont arraché la victoire dans le temps additionnel (2-3).

En supériorité numérique pendant presque toute la seconde période après l’expulsion de Mikulas Konecny (49e), les hommes de Dino Toppmöller se sont pourtant fait surprendre seulement deux minutes plus tard par l’ouverture du score de Danijel Strum (51e). Mais portés par leurs entrants, et notamment par Mezian Mesloub et Ruben Aguilar, les Sang et Or ont rapidement égalisé par l’intermédiaire d’Abdallah Sima (73e).

Alors que Lens poussait pour arracher la victoire, le Slavia Prague a refroidi les Artésiens en reprenant l’avantage à la 88e minute grâce à un nouveau but de Danijel Strum. Mais les Lensois n’ont rien lâché et ont renversé la rencontre dans un temps additionnel complètement fou. Florian Thauvin a d’abord remis les deux équipes à égalité d’une tête rageuse (90+3e), avant que Ruben Aguilar ne délivre les Sang et Or seulement deux minutes plus tard (90+5e). Deux buts en deux minutes qui ont permis au RC Lens d’arracher une victoire renversante (2-3) pour son retour en Ligue des Champions.

Les tops

Abdallah Sima : Même s’il est loin d’avoir tout réussi ce soir, à l’image de sa grosse occasion manquée en première période (30e), l’ancien Brestois s’est montré doublement décisif, provoquant l’expulsion de Mikulas Konecny au retour des vestiaires (49e), puis auteur de la première égalisation lensoise d’un tir à bout portant (73e).

Florian Thauvin : À l’initiative de la plupart des offensives lensoises, l’ancien Marseillais a été récompensé de ses efforts en toute fin de match, endossant le costume de héros grâce à son but égalisateur de la tête (90+3e).

Mezian Mesloub : Son entrée en jeu a tout changé ! Le jeune Lensois a éclaboussé la rencontre de son talent, faisant parler la qualité de son pied gauche et délivrant notamment une véritable galette à Florian Thauvin pour l’égalisation (90+3e).

Les flops

Souleymane Sagnan : Pour sa première en Ligue des Champions, le jeune défenseur central lensois a vécu une soirée compliquée. En difficulté dès la première action de la rencontre, sur laquelle il a glissé, Souleymane Sagnan a été régulièrement dépassé tout au long du match.

Franjo Ivanovic : Titularisé en attaque aux côtés de Florian Thauvin et Abdallah Sima, le Croate a été fantomatique, ne touchant que 31 ballons et ne tentant pas le moindre tir en 61 minutes disputées. Très peu trouvé par ses partenaires, il n’a jamais réussi à peser sur la défense adverse.