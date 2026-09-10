Équipe de France : c’est confirmé pour Lepaul (Stade Rennais), deux autres surprises de Zidane ?

Esteban Lepaul, Pablo Pagis et Andy Diouf pourraient être les premières surprises de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France.

Nommé à la tête de l’équipe de France en remplacement de Didier Deschamps, Zinédine Zidane dévoilera le 18 septembre prochain sa première liste en tant que sélectionneur des Bleus. Comme révélé ce mercredi par RMC Sport, Esteban Lepaul pourrait être l’une des premières surprises de l’ère Zizou puisque l’attaquant du Stade Rennais aurait reçu une pré-convocation pour le prochain rassemblement. Une information confirmée ce jeudi par L’Équipe.

Zidane pre-convoquent aussi Pagis et Diouf

Le quotidien sportif révèle également que le milieu offensif du Paris FC, Pablo Pagis, et le milieu de terrain de l’Inter Milan, Andy Diouf, auraient eux aussi été pré-convoqués en vue de la toute première liste de Zinédine Zidane.

Les deux joueurs réalisent un début de saison intéressant avec leur club respectif. Titulaire lors des trois premières journées de Ligue 1 avec le Paris FC, Pablo Pagis a notamment délivré une passe décisive lors de la victoire sur la pelouse de l’OM (2-3). De son côté, Andy Diouf s’est rapidement installé dans la rotation de l’Inter Milan et a notamment été titularisé mardi face au Real Madrid (2-1) en Ligue des Champions.