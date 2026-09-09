Équipe de France : Zidane a pris une première décision forte avec Lepaul (Stade Rennais)

Esteban Lepaul (Stade Rennais) aurait reçu une pré-convocation de Zinédine Zidane en vue du prochain rassemblement de l’équipe de France.

Fraîchement nommé nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane pourrait réserver quelques surprises dans sa liste pour son premier rassemblement, prévu fin septembre. L’une d’elles pourrait concerner Esteban Lepaul, dont de nombreux observateurs attendent la première convocation chez les Bleus.

Lepaul pré-convoqué par Zidane !

Bonne nouvelle pour l’attaquant du Stade Rennais puisque, d’après RMC Sport, ce dernier aurait reçu une pré-convocation de Zinédine Zidane en vue de cette première liste. Le nouveau sélectionneur tricolore dévoilera ses premiers choix le 18 septembre prochain.

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, l’ancien Angevin est reparti sur les mêmes bases cette saison avec déjà trois buts inscrits. Des performances qui pourraient donc lui permettre de découvrir l’équipe de France pour la première fois de sa carrière à la fin du mois.