Avec dix des trente nommés dans la liste du Ballon d’Or, en comptant la recrue Ferran Torres, le PSG établit un nouveau record mais le champion d’Europe préfère ne mettre aucun de ses principaux prétendants en avant.

Le PSG ne manque pas de prétendants au Ballon d’Or. Après une saison exceptionnelle, marquée notamment par un nouveau sacre en Ligue des champions, le club parisien compte neuf joueurs dans la liste des 30 nommés dévoilée hier par France Football.

Le PSG refuse de choisir son favori

Et ils seront même dix à représenter le PSG lors de la cérémonie, puisque Ferran Torres, transféré du FC Barcelone cet été, figure également parmi les candidats grâce à sa saison et surtout à son rôle avec l’Espagne. Une présence massive qui pourrait pourtant devenir un casse-tête. Ousmane Dembélé, tenant du titre, est évidemment l’un des grands candidats à sa propre succession. Khvicha Kvaratskhelia, décisif dans la conquête de la deuxième Ligue des champions de l’histoire du PSG, figure également parmi les prétendants les plus sérieux.

Fabián Ruiz possède lui aussi un argument particulièrement fort : il a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde lors de la même saison, en étant titulaire lors des deux finales. À cela s’ajoutent Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho. Une concentration de talents qui pourrait paradoxalement jouer contre le PSG au moment du vote. Selon L’Équipe, le club parisien ne souhaite pas privilégier l’un de ses candidats afin d’éviter de créer une polémique ou de donner le sentiment d’influencer les votes.

Le PSG veut éviter toute polémique

Le cas Ousmane Dembélé est évidemment particulier. Le Français est le tenant du trophée et a réalisé une nouvelle saison de très haut niveau avec le PSG, avec 26 buts et 14 passes décisives en 51 matches selon le bilan publié par L’Équipe. Mais cette année, la concurrence interne pourrait être beaucoup plus forte. Kvaratskhelia a lui aussi remporté les principaux trophées avec Paris, tandis que Fabián Ruiz possède le fameux doublé Ligue des champions-Coupe du monde. Et derrière eux, d’autres Parisiens pourraient également récupérer quelques suffrages.

C’est précisément le risque pour le PSG : voir les voix se disperser entre plusieurs joueurs au lieu de se concentrer sur un seul candidat. Le PSG semble donc avoir fait un choix assez inhabituel : plutôt que de pousser publiquement un joueur et de risquer de froisser les autres, le club préférerait laisser chacun défendre ses propres chances. Une stratégie particulièrement logique qui tranche avec les erreurs passées.