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PSG Mercato : l’Arabie Saoudite dégaine 120 M€ pour une star sur le déclin

Par Bastien Aubert - 9 Sep 2026, 13:00
Achraf Hakimi (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Peu en vue depuis le début de la saison au PSG, Achraf Hakimi (27 ans) suscite l’intérêt d’un club saoudien. 

Le PSG aurait reçu une proposition particulièrement spectaculaire ces derniers jours. Alors que le marché français est désormais fermé, l’Arabie saoudite dispose encore d’une fenêtre jusqu’au 15 octobre pour attirer des joueurs évoluant en Europe.

Une offre de 120 millions d’euros pour Hakimi ?

 Al-Hilal en aurait profité pour tenter une offensive majeure sur Achraf Hakimi. Selon Fichajes, le club saoudien aurait transmis une proposition de 120 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services du défenseur marocain. Une somme considérable pour un latéral de 27 ans, qui aurait pu permettre au club parisien de réaliser une plus-value spectaculaire. Le PSG avait recruté Hakimi en provenance de l’Inter Milan en 2021 pour environ 60 millions d’euros, hors éventuels bonus. Sur le papier, une telle proposition aurait donc de quoi faire réfléchir n’importe quelle direction. Mais Paris aurait rapidement fermé la porte.

D’après le média espagnol, le PSG aurait refusé d’ouvrir des négociations concernant son latéral droit. Une décision qui s’explique notamment par la place occupée par Hakimi dans le projet de Luis Enrique. Le Marocain reste considéré comme un élément majeur du dispositif parisien et son contrat court jusqu’au 30 juin 2029. Cette longue durée de contrat permet surtout au PSG de conserver une position particulièrement confortable dans les discussions. Paris n’a aucune obligation de vendre son joueur.

Une valeur estimée à 80 millions d’euros

La proposition annoncée par Fichajes prend encore davantage de relief lorsqu’on la compare à la valeur de marché actuelle du joueur. Transfermarkt estime actuellement Hakimi à environ 80 millions d’euros. Une offre de 120 millions représenterait donc une prime conséquente par rapport à cette estimation. Mais le PSG semble privilégier la dimension sportive plutôt que financière. Après avoir construit un effectif capable de viser les plus grands trophées européens, le club parisien ne souhaiterait visiblement pas affaiblir son équipe en laissant partir un titulaire majeur.

Pour l’instant, Hakimi reste donc lié au PSG jusqu’en 2029. L’offre de 120 millions d’euros n’a pas donné lieu, à ce stade, à un transfert ni à une négociation connue publiquement. Un choix qui illustre les nouvelles ambitions parisiennes : les stars considérées comme indispensables ne sont plus forcément à vendre, même lorsqu’une offre spectaculaire arrive sur la table.

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