Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Cité au RC Lens en fin de mercato estival, Anthony Martial (30 ans) semble proche d’un rebond inattendu.

Le dossier Anthony Martial continue de bouger. Alors que le marché des transferts est désormais fermé dans les principaux championnats européens, l’attaquant français reste disponible et peut encore rejoindre un club en tant que joueur libre.

Le RC Lens a songé à relancer Martial

À 30 ans, Martial cherche toujours le projet capable de relancer une carrière qui s’est progressivement éloignée des sommets. Formé à l’OL, l’attaquant tricolore s’était révélé très jeune à l’AS Monaco avant de rejoindre Manchester United en 2015. Après plusieurs saisons contrastées en Angleterre, l’international français avait ensuite connu plusieurs expériences, notamment à Séville, à l’AEK Athènes puis au CF Monterrey. Son aventure mexicaine s’est toutefois terminée prématurément et Martial est désormais libre de tout contrat.

Cette situation avait forcément attiré l’attention de plusieurs clubs. Le RC Lens avait notamment étudié son profil cet été, sans aller beaucoup plus loin. Le club artésien avait envisagé l’idée de relancer l’ancien joueur de Manchester United, mais la piste n’avait finalement pas été poussée. Plus récemment, Foot Mercato a également révélé que d’autres clubs de Ligue 1 avaient proposé un contrat à Martial, mais que le joueur avait décliné ces offres, préférant attendre le projet idéal pour la suite de sa carrière.

Martial prêt à faire un effort ?

Et c’est justement à l’étranger que le rebondissement pourrait intervenir. Selon Radio Marca, Anthony Martial aurait été proposé à Malaga, qui cherche encore à renforcer son secteur offensif. Le profil du Français aurait retenu l’attention du club espagnol. Son expérience du très haut niveau, sa polyvalence sur le front de l’attaque et sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté constituent forcément des arguments intéressants pour une formation à la recherche d’une solution supplémentaire. Malaga aurait ainsi commencé à étudier sérieusement cette possibilité.

Le dossier pourrait également être facilité par la volonté du joueur, qui serait particulièrement intéressé par l’idée de rejoindre Malaga et serait même disposé à consentir un effort financier pour rendre l’opération possible. Un élément loin d’être anodin pour un joueur libre qui cherche avant tout à retrouver une situation stable et du temps de jeu. Après plusieurs années difficiles, Martial pourrait donc privilégier un projet sportif capable de lui permettre de retrouver progressivement son meilleur niveau plutôt qu’une opération financière particulièrement lucrative. Après avoir refusé plusieurs pistes en Ligue 1, le buteur tricolore semble avoir une nouvelle opportunité pour tenter de relancer sa carrière.