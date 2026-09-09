Mercato : condamné dans l’affaire Paul Pogba, son frère ressuscite au plus bas niveau du foot français !

L’info, révélée par La Voix du Nord, est passée presque inaperçue : Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba, a signé à l’AS Jean-Baptiste de Roubaix. L’ancien international guinéen, loin des projecteurs depuis sa condamnation dans l’affaire d’extorsion visant son frère, retrouve ainsi les terrains… en divisions régionales.

Une signature qui fait du bruit à Roubaix

Le club roubaisien a officialisé l’arrivée du joueur de 35 ans début septembre. « Passé par le football professionnel, ancien international guinéen, Mathias vient apporter à notre projet son expérience, son vécu du haut niveau et toute sa connaissance du football. Mais cette arrivée va bien au-delà du terrain », a écrit l’AS Jean-Baptiste dans un communiqué.

Une carrière à rebondissements

Passé par Wrexham, Tours ou encore Sparta Prague, Mathias Pogba a évolué dans une quinzaine de clubs au cours de sa carrière. En 2024, il a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, dans le dossier d’extorsion de fonds visant Paul, son frère. Une affaire qui l’a durablement éloigné des terrains. Bien loin du foot, donc.

L’ombre de Paul, qui brille à Monaco

Le contraste est saisissant : pendant que Mathias relance à l’échelon régional, Paul, lui, cherche encore sa nouvelle destination. Résilié à l’amiable avec l’AS Monaco à la fin du mois d’août après seulement six apparitions sous le maillot de la Principauté, le milieu de 33 ans est aujourd’hui sans club. Deux frères, deux trajectoires qui se cherchent, à des étages très différents du football français.