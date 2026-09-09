À LA UNE DU 9 SEP 2026
[11:20]ASSE : Dall’Oglio se lâche sur Kilmer Sports et promet un grand retour des Verts !
[11:00]OM : le mercato a fait d’énormes dégâts dans le vestiaire marseillais
[10:51]Mercato : condamné dans l’affaire Paul Pogba, son frère ressuscite au plus bas niveau du foot français !
[10:40]FC Nantes Mercato : après Carlgren, Poirier croule sous les candidatures de gardien !
[10:20]RC Lens Mercato : un futur international congolais vient de signer à Lens 
[10:08]Flashback, il y a un an : De Zerbi rêvait d’élan, l’OM un an plus tard cherche un second souffle
[10:00]OL Mercato : un géant bien connu des Gones a signé en catimini
[09:40]FC Barcelone : Lamine Yamal multiplie les clins d’oeil au PSG 
[09:20]Stade Rennais : Haise s’est mis une partie des supporters à dos avant l’OM 
[09:00]ASSE Mercato : un ailier convoité par Manchester United va signer chez les Verts ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : condamné dans l’affaire Paul Pogba, son frère ressuscite au plus bas niveau du foot français !

Par Wladimir DELCROS - 9 Sep 2026, 10:51
Mathias Pogba (à droite) lors du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe à ParisLongchamp, en octobre 2025

L’info, révélée par La Voix du Nord, est passée presque inaperçue : Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba, a signé à l’AS Jean-Baptiste de Roubaix. L’ancien international guinéen, loin des projecteurs depuis sa condamnation dans l’affaire d’extorsion visant son frère, retrouve ainsi les terrains… en divisions régionales.

Une signature qui fait du bruit à Roubaix

Le club roubaisien a officialisé l’arrivée du joueur de 35 ans début septembre. « Passé par le football professionnel, ancien international guinéen, Mathias vient apporter à notre projet son expérience, son vécu du haut niveau et toute sa connaissance du football. Mais cette arrivée va bien au-delà du terrain », a écrit l’AS Jean-Baptiste dans un communiqué.

Une carrière à rebondissements

Passé par Wrexham, Tours ou encore Sparta Prague, Mathias Pogba a évolué dans une quinzaine de clubs au cours de sa carrière. En 2024, il a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, dans le dossier d’extorsion de fonds visant Paul, son frère. Une affaire qui l’a durablement éloigné des terrains. Bien loin du foot, donc.

L’ombre de Paul, qui brille à Monaco

Le contraste est saisissant : pendant que Mathias relance à l’échelon régional, Paul, lui, cherche encore sa nouvelle destination. Résilié à l’amiable avec l’AS Monaco à la fin du mois d’août après seulement six apparitions sous le maillot de la Principauté, le milieu de 33 ans est aujourd’hui sans club. Deux frères, deux trajectoires qui se cherchent, à des étages très différents du football français.

Mercato

Mercato foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Mercato foot : toutes les dernières vidéos