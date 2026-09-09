Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Étienne Mendy, jeune ailier de 18 ans, est arrivé en France la semaine dernière après avoir enfin obtenu son visa et va signer à l’ASSE dans les prochains jours.

L’ASSE tient visiblement un nouveau pari pour l’avenir. Après plusieurs semaines d’attente liées à des démarches administratives, Peuple Vert affirme qu’Étienne Mendy est enfin arrivé en France. Le jeune ailier de 18 ans devrait désormais s’engager avec les Verts, confirmant une nouvelle fois la volonté de Kilmer Sports Ventures de miser sur de jeunes profils à fort potentiel.

🚨🟢 L’ASSE va officialiser une nouvelle recrue !



Comme annoncé en exclusivité par Peuple Vert dès juin, Étienne Mendy va bien rejoindre les Verts.



Le jeune ailier de 18 ans est arrivé en France la semaine dernière après avoir enfin obtenu son visa. Son arrivée devrait être… — Peuple Vert (@PeupleVertFr) September 9, 2026

Mendy est enfin arrivé en France

L’arrivée d’Étienne Mendy était annoncée depuis plusieurs mois. Peuple Vert avait révélé en exclusivité dès juin l’intérêt de l’ASSE pour le jeune joueur de Diambars. Mais son arrivée dans le Forez avait été retardée par l’obtention de son visa. Le problème est désormais réglé. Mendy a rejoint la France la semaine dernière et peut donc poursuivre son intégration avant l’officialisation de son arrivée à Saint-Étienne. Une dernière étape qui devrait intervenir très prochainement. Le profil du jeune Sénégalais ne laisse évidemment pas indifférent.

Étienne Mendy sort d’une grosse saison avec Diambars et est présenté comme un ailier particulièrement percutant. À seulement 18 ans, il possède déjà une belle capacité à éliminer ses adversaires et affiche également de vraies qualités techniques. Son profil avait d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs clubs. Mendy aurait notamment été mis à l’essai par Manchester United. Un détail qui donne forcément encore davantage de relief à son arrivée chez les Verts.

Un nouveau pari signé Kilmer Sports

Avec Étienne Mendy, l’ASSE poursuit surtout une stratégie désormais bien identifiée. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le club stéphanois cherche à recruter des joueurs jeunes, capables de progresser et de prendre de la valeur au fil des saisons. Mendy correspond parfaitement à cette logique. Le jeune ailier devra évidemment encore franchir plusieurs étapes avant de prétendre s’imposer avec l’équipe professionnelle mais son potentiel pourrait rapidement attirer les regards. L’ASSE pourrait ainsi avoir mis la main sur un nouveau profil capable de surprendre dans les prochaines années.

Cette arrivée s’inscrit donc pleinement dans le projet stéphanois. Plutôt que de multiplier les recrues expérimentées, l’ASSE continue de rechercher des jeunes joueurs présentant une marge de progression importante. Étienne Mendy représente exactement ce type de pari. Son passage par Diambars, son expérience à l’essai à Manchester United et les qualités techniques qui lui sont attribuées ont forcément séduit la cellule de recrutement. Reste maintenant à découvrir ce que le jeune ailier sera capable de produire sous le maillot vert. Son arrivée devrait être officialisée prochainement.