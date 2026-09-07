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FRANCE

ASSE : un nouveau renfort a débarqué chez les Verts, c’est du sérieux !

Par William Tertrin - 7 Sep 2026, 09:00

L’ASSE accueille Sacha Esteves, qui rejoint le club comme Coordinateur Scouting de la Post Formation, avec l’objectif de contribuer à la détection et au suivi des jeunes talents.

L’ASSE poursuit la structuration de son secteur de recrutement et de formation. Le club stéphanois accueille Sacha Esteves, nommé Coordinateur Scouting de la Post Formation.

L’intéressé a lui-même annoncé son arrivée sur les réseaux sociaux. « Très heureux d’intégrer l’AS Saint-Étienne, club historique français, comme Coordinateur Scouting de la Post Formation », a-t-il écrit, accompagné de trois cœurs verts.

Une expérience dans le scouting des jeunes

Sacha Esteves possède déjà une expérience dans l’identification de jeunes joueurs. Il a notamment travaillé comme Youth Scout à la Real Sociedad, où il a exercé entre 2022 et 2025.

Son arrivée à l’ASSE s’inscrit donc dans une logique de continuité autour du scouting et de l’accompagnement des joueurs en post-formation. Un secteur particulièrement important pour un club comme Saint-Étienne, historiquement reconnu pour la qualité de sa formation.

Avec cette nouvelle fonction, Sacha Esteves va désormais participer à l’identification des profils susceptibles de poursuivre leur progression sous les couleurs stéphanoises.

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