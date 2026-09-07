Pronostic LOSC – Real Betis : Lille va-t-il réussir son retour en Ligue des Champions ?

Voici l’analyse complète de match de la première journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le LOSC et Real Betis, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le début de la phase de ligue de la Ligue des Champions ! Le LOSC est le premier club français à entrer en lice avec la réception du Real Betis ce mardi (21h). Si les Dogues ont régulièrement disputé la C1 ces dernières années, avec une dernière participation en 2024-2025, les Sévillans font, eux, leur grand retour dans la compétition après 21 ans d’attente.

Ligue des Champions – LOSC vs Real Betis

Mardi 8 septembre 2026 · 21h · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : retrouver les sensations de 2024-2025

Deux ans après une campagne européenne particulièrement réussie, le LOSC retrouve la Ligue des Champions. Troisièmes de Ligue 1 la saison dernière, les Dogues ont directement décroché leur billet pour la phase de ligue et peuvent désormais se concentrer sur un calendrier européen particulièrement relevé.

Lors de leur dernière participation en 2024-2025, les Lillois avaient marqué les esprits en terminant septièmes de la phase de ligue. Ils avaient notamment réussi l’exploit de battre le Real Madrid à domicile (1-0), avant d’aller s’imposer sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (3-1). Leur aventure s’était finalement arrêtée en huitièmes de finale face au Borussia Dortmund.

Le LOSC a plutôt bien négocié son début de saison en Ligue 1. Les hommes de Davide Ancelotti ont commencé par une victoire sur la pelouse d’Angers (2-0), avant d’accrocher le PSG (2-2) après avoir pourtant mené de deux buts. Les Nordistes se déplaçaient ensuite à Toulouse jeudi dernier pour leur troisième rencontre de championnat.

L’effectif lillois a toutefois beaucoup évolué durant le mercato estival. Ayyoub Bouaddi et Matias Fernandez-Pardo ont notamment quitté le Nord, tout comme Félix Correia, Chancel Mbemba et Aïssa Mandi. Pour compenser ces départs, Lille a notamment recruté Ayase Ueda, Maurits Kjaergaard et le gardien Orlando Gill, tandis que Dilane Bakwa est arrivé en prêt.

Devant, Olivier Giroud reste l’un des principaux atouts des Dogues. L’attaquant français a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en Ligue 1. Hákon Haraldsson, buteur face au PSG, a également bien commencé sa saison. Hamza Igamane est en revanche annoncé indisponible.

Real Betis : la Ligue des Champions, 21 ans après

Pour le Real Betis, cette soirée aura forcément une saveur particulière. Cinquième de Liga la saison dernière, le club andalou retrouve la Ligue des Champions pour la première fois depuis l’exercice 2005-2006. Il s’agissait jusqu’ici de son unique participation à la compétition.

Le Betis s’est néanmoins installé progressivement parmi les équipes européennes régulières ces dernières saisons. Les Sévillans avaient notamment atteint la finale de la Ligue Conférence il y a deux ans et disposent désormais d’un effectif suffisamment expérimenté pour espérer jouer un rôle dans cette phase de ligue.

Le début de championnat des hommes de Manuel Pellegrini a été plus contrasté. Après deux courtes victoires contre la Real Sociedad (1-0) et sur la pelouse de Valence (1-0), le Betis a subi un sérieux coup d’arrêt à Levante avec une lourde défaite (5-2). Les Andalous affrontaient ensuite le Real Madrid vendredi avant de se déplacer dans le Nord.

Le danger peut venir de plusieurs joueurs côté sévillan. Antony, Isco, Pablo Fornals ou encore Cucho Hernandez offrent de nombreuses solutions offensives à Manuel Pellegrini. Le Betis s’est également renforcé avec les arrivées de Fran Garcia, Troy Parrott, Facundo Bernal et Dani Ceballos.

Quelques absences pourraient toutefois peser pour ce déplacement. Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Diego Conde et Morante sont annoncés forfaits, tandis qu’Abde Ezzalzouli reste incertain.

Les confrontations entre les deux équipes

Le LOSC et le Real Betis ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Leur seul duel remonte à un match amical disputé en 2018, qui s’était terminé sur un score nul (2-2).

L’historique récent de Lille face aux clubs espagnols est en revanche beaucoup plus intéressant. Lors de sa dernière campagne de Ligue des Champions, le club nordiste avait réussi à battre deux géants de Liga : le Real Madrid à Pierre-Mauroy (1-0) et l’Atlético de Madrid au Metropolitano (3-1).

Deux performances qui pourraient donner confiance aux Dogues avant de défier une nouvelle formation espagnole, même si le contexte et l’effectif lillois ont largement évolué depuis.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer- Santos, Ngoy, Alexandro, Perraud – Andre, Bentaleb – Mbappé, Haraldsson, Bakwa – Giroud.

Absent : Igamane (blessé).

La compo probable du Real Betis : Valles – Bellerin, Bartra, Natan, Garcia – Bernal, Roca – Antony, Fornals, Riquelme, Hernandez.

Absents : Lo Celso, Ruibal, Conde, Morante (blessés).

Incertain : Ezzalzouli (reprise).

Les joueurs à suivre

Hákon Haraldsson (LOSC) : déjà important dans l’animation offensive lilloise ces dernières saisons, l’Islandais pourrait prendre encore davantage de responsabilités après les nombreux changements intervenus cet été. Buteur lors du match nul contre le PSG (2-2), mais également pendant la préparation face à Everton, Haraldsson a rapidement trouvé le rythme. Sa capacité à se déplacer entre les lignes et à accompagner Olivier Giroud pourrait être précieuse face au Betis.

Antony (Real Betis) : l’ancien ailier de Manchester United sera forcément l’une des principales menaces pour la défense lilloise. Capable de provoquer balle au pied, de rentrer sur son pied gauche et de créer des décalages, le Brésilien apporte une vraie capacité de déséquilibre au secteur offensif sévillan. Pour son retour en Ligue des Champions, le Betis aura besoin de ses joueurs les plus expérimentés dans les grands rendez-vous et Antony en fait partie.

Les tendances de cotes : Lille légèrement favori à domicile

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire LOSC (1) ≈ 2,30 ≈ 43 % Lille légèrement favori Match nul (X) ≈ 3,45 ≈ 25 % Rencontre équilibrée Victoire Real Betis (2) ≈ 3,05 ≈ 32 % Betis proche au marché

Les bookmakers accordent un léger avantage au LOSC pour cette première journée. La victoire lilloise est estimée à environ 43 % de probabilité, contre 32 % pour un succès du Betis et 25 % pour un match nul.

L’avantage du terrain pèse forcément dans la balance. Lille avait montré lors de sa précédente campagne européenne qu’il était capable de hausser considérablement son niveau à Pierre-Mauroy, avec notamment cette victoire de prestige contre le Real Madrid.

Il paraît néanmoins difficile d’écarter le Betis. Les Andalous possèdent plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement et leur potentiel offensif devrait leur permettre de poser des problèmes à une défense lilloise qui a déjà encaissé deux buts contre le PSG cette saison.

Le scénario d’une rencontre assez équilibrée semble donc crédible. Lille aura probablement davantage l’obligation de prendre des points à domicile, tandis que le Betis pourrait chercher à exploiter les espaces en transition grâce à la qualité de ses joueurs offensifs.

Nos pronostics pour LOSC – Real Betis

Les deux équipes marquent : les deux formations possèdent de nombreux arguments dans le secteur offensif. Lille peut notamment s’appuyer sur Giroud, Haraldsson, Ethan Mbappé ou Bakwa, tandis que le Betis dispose d’Antony, Fornals, Isco et Cucho Hernandez. Les Andalous ont déjà montré certaines limites défensives en encaissant cinq buts à Levante et Lille avait également concédé deux buts contre le PSG. Pour cette première journée, les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets.

: les deux formations possèdent de nombreux arguments dans le secteur offensif. Lille peut notamment s’appuyer sur Giroud, Haraldsson, Ethan Mbappé ou Bakwa, tandis que le Betis dispose d’Antony, Fornals, Isco et Cucho Hernandez. Les Andalous ont déjà montré certaines limites défensives en encaissant cinq buts à Levante et Lille avait également concédé deux buts contre le PSG. Pour cette première journée, les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets. Plus de 8,5 corners dans le match : cette affiche pourrait proposer deux équipes ambitieuses avec le ballon et capables d’attaquer par les côtés. Avec Antony côté sévillan et des joueurs comme Bakwa ou Ethan Mbappé chez les Dogues, les situations dans les couloirs devraient être nombreuses. Dans une rencontre où Lille cherchera à profiter de l’avantage du terrain, un total assez élevé de corners paraît envisageable.

: cette affiche pourrait proposer deux équipes ambitieuses avec le ballon et capables d’attaquer par les côtés. Avec Antony côté sévillan et des joueurs comme Bakwa ou Ethan Mbappé chez les Dogues, les situations dans les couloirs devraient être nombreuses. Dans une rencontre où Lille cherchera à profiter de l’avantage du terrain, un total assez élevé de corners paraît envisageable. Hákon Haraldsson buteur ou passeur décisif : plutôt que de miser sur Olivier Giroud, particulièrement surveillé dans la surface, Haraldsson peut représenter une alternative intéressante. L’Islandais a déjà trouvé le chemin des filets face au PSG et semble parti pour occuper une place importante dans le système de Davide Ancelotti. Sa mobilité autour de Giroud pourrait lui permettre de profiter des espaces laissés par la défense du Betis.

Score possible

LOSC 2-2 Real Betis : Lille aura l’avantage du terrain et possède une expérience récente beaucoup plus importante de la Ligue des Champions. Les Dogues devraient donc aborder cette première journée avec l’ambition de prendre immédiatement trois points. Mais le Betis possède suffisamment de qualité offensive pour répondre et son retour en C1 après 21 ans d’attente pourrait également apporter un supplément de motivation. Entre deux formations capables de se montrer dangereuses mais qui ont déjà affiché certaines fragilités défensives en ce début de saison, un match nul spectaculaire n’aurait rien de surprenant.