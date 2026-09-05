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LOSC : Le nouvel entraîneur fixe son premier rendez-vous avant la C1

Par Wladimir DELCROS - 5 Sep 2026, 20:02
LOSC : Le nouvel entraîneur fixe son premier rendez-vous avant la C1

Le LOSC prépare ses retrouvailles avec la Ligue des Champions face au Real Betis. Avant ce premier rendez-vous européen, Davide Ancelotti prendra la parole lundi au Domaine de Luchin pour faire le point sur son groupe.

Ancelotti attendu lundi devant les médias

Davide Ancelotti se présentera en conférence de presse ce lundi 7 septembre à 13 heures, selon les informations du Petit Lillois. Le technicien italien sera accompagné par un joueur dans l’auditorium du Domaine de Luchin, à la veille de la réception du Real Betis au stade Pierre-Mauroy.

Ce passage devant les médias doit permettre à l’entraîneur des Dogues de livrer ses premières impressions sur cette campagne européenne et de dresser un état des lieux de son effectif. La conférence sera diffusée sur la chaîne YouTube du club.

Des Dogues toujours invaincus

Le LOSC aborde cette échéance avec quelques certitudes. Après trois journées de Ligue 1, les Nordistes restent invaincus grâce à leurs succès contre Angers (2-0) et Toulouse (1-0), ainsi qu’au match nul décroché face au PSG (2-2).

Le Betis arrive lancé à Lille

La formation lilloise devra toutefois se méfier d’un adversaire également en confiance. Le Real Betis vient de battre le Real Madrid (1-0) en Liga grâce à un but de Troy Parrott. Une performance marquante réalisée quatre jours avant son déplacement dans le Nord.

Davide Ancelotti devrait donc insister sur la nécessité de bien négocier cette première étape, malgré un calendrier chargé des deux côtés. Les dernières nouvelles du groupe lillois seront particulièrement attendues avant le coup d’envoi de mardi soir.

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