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FRANCE

LOSC : le choix fort dans les buts séduit trois supporters sur quatre

Par Louis Chrestian - 5 Sep 2026, 19:23
LOSC : le choix fort dans les buts séduit trois supporters sur quatre

Le LOSC a officialisé l’arrivée d’Orlando Gill pour renforcer la concurrence autour de Berke Özer. Un choix largement validé par les supporters lillois, même si le gardien turc conserve pour l’heure son statut de numéro 1.

Gill s’engage jusqu’en 2031

On vous en parlait début août : le LOSC avait lancé un vaste chantier autour de Berke Özer et cherchait un portier capable de le pousser dans ses retranchements. Le dossier a depuis avancé avec l’officialisation d’Orlando Gill.

Après plusieurs semaines de négociations avec San Lorenzo, le gardien paraguayen s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2031. Auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée avec le Paraguay, il arrive dans le Nord avec le statut de doublure, mais pas seulement.

Une vraie concurrence pour Berke Özer

Le LOSC ne voulait pas simplement compléter son effectif. Avec une saison dense entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, la direction lilloise souhaitait disposer de deux gardiens en mesure de tirer le groupe vers le haut. Installé depuis la saison dernière, Berke Özer reste devant dans la hiérarchie, mais devra désormais défendre sa place.

Dans un groupe lillois porté par une forte émulation, cette concurrence assumée s’inscrit dans la volonté du club de doubler les postes avec des éléments capables de répondre immédiatement.

75 % des supporters valident le choix

La stratégie du LOSC est largement approuvée. D’après un sondage publié par Le Petit Lillois, 75 % des 1 295 participants comprennent l’arrivée de Gill pour concurrencer Özer. Cela représente 972 voix, contre 266 votes défavorables, soit 21 %. Les 4 % restants n’ont pas souhaité se prononcer.

Le Mondial convaincant du Paraguayen a probablement renforcé la confiance autour de son recrutement. Berke Özer demeure le titulaire, mais le LOSC possède désormais une véritable alternative dans ses buts.

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