PSG : deux anciens Parisiens se retrouvent libres après un été cruel

Renato Sanches et Mitchel Bakker se retrouvent sans club après la résiliation de leurs contrats respectifs avec le PSG et l’Atalanta Bergame. Les deux anciens joueurs du LOSC sortent de plusieurs saisons particulièrement délicates.

Renato Sanches quitte enfin le PSG

Arrivé dans la capitale à l’été 2022 après trois saisons au LOSC, Renato Sanches n’entrait plus dans les plans du PSG. Les médias portugais ont annoncé cette semaine la résiliation du contrat du champion d’Europe 2016, désormais libre à 29 ans.

Le milieu de terrain n’a disputé que 27 rencontres avec Paris en 2022-2023, inscrivant deux buts en Ligue 1 contre Montpellier et Auxerre. Il a ensuite enchaîné trois prêts peu concluants à l’AS Roma, au Benfica Lisbonne puis au Panathinaïkos. En Grèce, il a participé à 24 matches pour 1 205 minutes de jeu.

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Bakker libéré par l’Atalanta

Mitchel Bakker connaît une situation similaire. L’Atalanta Bergame a officialisé son départ d’un commun accord, à un an du terme de son contrat. « Le club et Mitchel Bakker ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat du joueur », a indiqué la formation italienne.

Selon Le Petit Lillois, le Néerlandais n’a toujours pas trouvé de nouveau projet. Victime d’une rupture des ligaments croisés l’été dernier, il n’a joué que huit minutes en 2026.

Le LOSC comme dernier véritable rebond

Pour les deux joueurs, le passage par Lille reste une parenthèse réussie. Prêté chez les Dogues en 2024-2025, Bakker avait disputé 35 rencontres, marqué quatre buts et délivré trois passes décisives. Son bilan à l’Atalanta se limite en revanche à 23 apparitions.

Renato Sanches avait également retrouvé des couleurs dans le Nord entre 2019 et 2022 avant son transfert au PSG. Après Rome, son retour à Benfica et son expérience au Panathinaïkos, le Portugais doit désormais relancer une carrière freinée par les blessures et le manque de continuité.