Pierre Ménès a livré une analyse au vitriol de la défaite du PSG contre face à Monaco vendredi soir. Au Parc des Princes (1-2) dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1.

Le PSG pensait enfin tenir sa première victoire en Ligue 1… il n’en est rien. Après deux matches nuls contre le Stade Rennais et le LOSC sur le même score (2-2), les Parisiens ont encore chuté vendredi soir à domicile face à Monaco (1-2).

Le onze de Luis Enrique ne passe pas

Marquinhos avait ouvert le score, mais Nazinho puis Stanis Idumbo ont permis à l’ASM de renverser la rencontre. Une nouvelle contre-performance qui commence forcément à faire parler. Et Pierre Ménès s’est montré particulièrement sévère envers Luis Enrique.

Dans son analyse, l’intéressé a d’abord ciblé la composition de départ choisie par l’entraîneur parisien. Le choix de placer Warren Zaïre-Emery au poste de latéral gauche l’a notamment laissé perplexe, alors que Lucas Digne avait été recruté durant l’été. « Je n’étais pas fou de la compo de départ de Luis Enrique, je ne comprends rien à la place de Zaïre-Emery à gauche alors que le PSG a recruté Lucas Digne », a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube.

Une critique qui rejoint les interrogations apparues autour de l’utilisation de certains joueurs depuis le début de saison. Le cas de Lucas Hernandez n’a pas non plus convaincu Ménès. Pour l’ancien consultant, Luis Enrique a surtout donné l’impression de trop réfléchir à la gestion de son effectif alors que Paris avait besoin de gagner.

« Il n’est pas là pour gérer son effectif »

C’est surtout le coaching de Luis Enrique qui a provoqué la colère de Pierre Ménès. Alors que Monaco venait de prendre l’avantage, l’entraîneur parisien a fait entrer Ousmane Dembélé, Mika Godts puis Ferran Torres. Mais le PSG n’est jamais parvenu à revenir au score malgré une énorme pression en fin de rencontre. Pour Ménès, ces choix sont difficiles à comprendre : « Il n’est pas là pour gérer son effectif mais pour gagner un match. Or, son coaching n’est pas fait pour gagner ce match-là. »

Une phrase qui résume parfaitement son analyse. Selon lui, Luis Enrique aurait dû davantage s’appuyer sur ses joueurs offensifs afin de tenter de faire basculer la rencontre. L’ancien consultant va même beaucoup plus loin. Avec les nombreuses solutions offensives dont dispose désormais le PSG, Pierre Ménès estime que Luis Enrique doit arrêter de multiplier les expérimentations : « Paris a des attaquants donc j’ai envie de dire à Luis Enrique : “merde, mets-les tes attaquants au lieu de toujours nous faire tes équipes bidons.” »

Une sortie particulièrement virulente. Le reproche est clair : Ménès considère que l’entraîneur du PSG complique parfois inutilement ses compositions alors qu’il dispose d’un effectif suffisamment riche pour aligner davantage de joueurs offensifs. Et le calendrier ne laisse déjà plus beaucoup de temps au PSG pour corriger le tir.

« Le début de saison du PSG est mauvais »

Pierre Ménès a également livré un verdict sans concession sur les premières semaines de compétition. Le PSG n’a toujours pas gagné en championnat après trois journées et ne compte que deux points.

Monaco, de son côté, a remporté ses trois premières rencontres et possède désormais sept longueurs d’avance sur Paris. Pour Ménès, le constat est donc sans ambiguïté : « Il ne faudrait pas que Luis Enrique devienne la caricature de lui-même comme a pu le faire Guardiola à un moment donné. Là, on peut le dire, le début de saison du PSG est mauvais. »

Une charge particulièrement lourde contre l’entraîneur parisien. Luis Enrique, lui, refuse pour l’instant de s’alarmer. Après la rencontre, le technicien a estimé que son équipe méritait de gagner et a notamment souligné que Monaco n’avait cadré que deux tirs pour inscrire ses deux buts. Le contraste est donc saisissant.