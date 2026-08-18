Matthis Abline, fraîchement transféré du FC Nantes à l’AS Monaco, a connu un coup d’arrêt avant le barrage de Ligue Conférence.

Le début d’aventure monégasque de Matthis Abline connaît déjà son premier contretemps. Alors que l’AS Monaco s’apprête à disputer son barrage aller de Ligue Conférence jeudi sur la pelouse de Gornik Zabrze, l’ancien attaquant du FC Nantes n’est pas certain de pouvoir tenir sa place.

Abline touché contre Coventry

Matthis Abline avait participé au dernier match de préparation de Monaco contre Coventry, vendredi dernier. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite monégasque (0-2), mais surtout par une mauvaise nouvelle pour l’ancien Nantais. Sur une frappe, Abline a subi un choc et a terminé l’action au sol, visiblement touché. Malgré la douleur, l’attaquant a continué à jouer pendant près d’une heure. Mais le diagnostic a finalement révélé une blessure nécessitant des soins.

Selon L’Équipe, ce duel a provoqué une entaille au niveau du pied droit de Matthis Abline. Le joueur a dû recevoir plusieurs points de suture. Conséquence directe : il n’a pas participé à l’entraînement collectif de Monaco lundi. À seulement deux jours du déplacement en Pologne, son état de santé suscite donc quelques interrogations. Sa présence contre Gornik Zabrze reste possible, mais rien n’est encore certain.

Un premier coup dur pour l’ancien Nantais

Cette blessure intervient alors qu’Abline vient tout juste de changer de dimension. Après son retour au FC Nantes, l’attaquant a rejoint l’AS Monaco avec l’ambition de poursuivre sa progression et de s’imposer dans un effectif appelé à jouer plusieurs compétitions cette saison. Son intégration est donc temporairement perturbée par ce pépin physique. Le staff monégasque devra désormais évaluer l’évolution de sa blessure au cours des prochaines séances avant de prendre une décision.

Le cas d’Abline n’est d’ailleurs pas la seule préoccupation de Filipe Luis. Ansu Fati n’a pas non plus participé à l’entraînement de lundi. À deux jours d’un rendez-vous européen important, Monaco doit donc composer avec plusieurs états de forme différents. Pour Abline, l’objectif sera surtout de ne prendre aucun risque inutile. Une aggravation de sa blessure serait évidemment une mauvaise nouvelle alors que la saison commence à peine. Le verdict devrait donc tomber dans les prochaines heures concernant sa participation au barrage contre Gornik Zabrze.