FC Nantes : Poirier dévoile ses satisfactions après Lorient

Découvrez la réaction de Grégory Poirier après la défaite du FC Nantes contre Lorient (2-1) en match amical.

Après sa défaite face au Mans (3-1) samedi dernier, le FC Nantes disputait ce samedi un nouveau match amical face à une formation de Ligue 1. Cette fois, les Canaris étaient opposés au FC Lorient. Malgré une prestation intéressante dans le jeu, les hommes de Grégory Poirier se sont inclinés (2-1). Le jeune avant-centre Loan Merrifield a inscrit l’unique but nantais de la rencontre, tandis que Killian Corredor et Fabien Centonze, absents depuis plusieurs semaines, ont effectué leur retour de blessure en disputant quelques minutes. Malgré le résultat, plusieurs motifs de satisfaction ressortent donc de ce deuxième match amical.

La réaction de Grégory Poirier après Lorient – FC Nantes

Après la rencontre, Grégory Poirier s’est exprimé au micro de son club. L’entraîneur du FC Nantes a notamment retenu les progrès collectifs affichés par son équipe face à Lorient, tout en réclamant encore davantage d’efficacité dans les zones de vérité et de régularité individuelle. Le technicien nantais s’est également réjoui du temps de jeu accordé à plusieurs jeunes avant la reprise de la Ligue 2 et la réception du Stade de Reims.

« Je suis satisfait de l’évolution de mon équipe sur l’aspect collectif, nous devons maintenant améliorer ces contenus par une amélioration de l’efficacité dans les zones de vérité et une meilleure régularité dans les performances individuelles sur la durée des matchs. J’ai pu aussi voir quelques jeunes notamment face au Mans où nous avons pu donner du temps de jeu à Evan Cidémé, Enzo Mongo, Babacar Fall, Louka Gautier, Timothé David ou sur ce dernier match face à Lorient avec Enzo Mongo et Loan Merrifield qui a mis un but sublime. Nous allons maintenant rentrer dans une semaine classique pour préparer la venue de Reims devant notre public que nous avons hâte de retrouver. »

👀 ON EN SAIT PLUS SUR LA DÉFAITE CONTRE LORIENT



Le FC Nantes s'est incliné ce samedi contre Lorient (2-1) en match amical ❌



Mais malgré la défaite, les Canaris auraient livré une prestation très encourageante dans le jeu 🙏



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