FC Nantes : on en sait plus sur la défaite contre Lorient

Malgré sa défaite face à Lorient (2-1) en match amical, le FC Nantes aurait livré une prestation très encourageante.

Une semaine après sa défaite face au Mans (3-1), le FC Nantes s’est de nouveau incliné ce samedi en match amical. Opposés au FC Lorient, les Canaris ont été battus (2-1) malgré une prestation visiblement encourageante. Après l’ouverture du score lorientaise signée Alex Georgen (55e), les Jaune et Vert ont égalisé grâce à Loan Merrifield (82e), qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le FCN. Mais les hommes de Grégory Poirier ont craqué dans la foulée, Samir Haribou redonnant définitivement l’avantage aux Merlus (83e).

Une prestation encourageante malgré la défaite

Si le résultat n’est pas au rendez-vous, le contenu proposé par le FC Nantes aurait en revanche été particulièrement intéressant. Selon les premiers retours de cette rencontre amicale, les Canaris ont livré une prestation convaincante dans le jeu. « À priori, beau match réalisé par Nantes, qui jouait plutôt bien », a notamment confié le journaliste Antoine Gegat sur X. De quoi apporter quelques motifs de satisfaction à Grégory Poirier malgré cette deuxième défaite consécutive en amical.

Le FC Nantes désormais tourné vers Reims

Ce revers face à Lorient apparaît donc plutôt encourageant pour le FC Nantes à une semaine de retrouver la Ligue 2. Seulement 15es du classement après sept journées, les Jaune et Vert auront désormais pour objectif de confirmer les bonnes impressions laissées dans le jeu au moment de la reprise du championnat. Les hommes de Grégory Poirier recevront samedi prochain (14h) le Stade de Reims à la Beaujoire, pour le compte de la huitième journée de Ligue 2.