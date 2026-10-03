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FC Nantes : le jeune pro frappe déjà, les Canaris rechutent derrière

Par Louis Chrestian - 3 Oct 2026, 23:17
FC Nantes : le jeune pro frappe déjà, les Canaris rechutent derrière

Cinq jours après la signature de son premier contrat professionnel, Loan Merrifield a marqué lors du match amical disputé par le FC Nantes à Lorient ce samedi. Une éclaircie insuffisante pour les Canaris, battus dans la foulée de son égalisation (2-1).

Merrifield enchaîne après son premier contrat professionnel

On vous en parlait en début de semaine : Loan Merrifield venait de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le jeune attaquant a déjà donné une suite concrète à cette belle nouvelle en s’illustrant ce samedi 3 octobre, sur la pelouse de l’Espace FCL.

Entré en jeu en seconde période face au FC Lorient, Merrifield a égalisé à la 82e minute. Le pur produit de la formation nantaise a profité d’un service de Killian Corredor, lui aussi lancé après la pause par Grégory Poirier, pour ramener provisoirement les deux équipes à égalité (1-1).

Une égalisation effacée en une minute

Le plaisir du jeune Nantais et de ses partenaires a toutefois été de courte durée. À peine le jeu relancé, Samir Haribou a redonné l’avantage aux Merlus à la 83e minute. Le FC Nantes s’est donc incliné (2-1), une semaine après un autre revers amical concédé face au Mans (3-1), à huis clos.

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Selon le compte rendu de La Tribune Nantaise, les Canaris avaient pourtant fait jeu égal avec les Lorientais durant la première période. Alec Georgen a finalement ouvert le score au retour des vestiaires (56e), sur une action survenue « contre le cours du jeu » d’après le scénario livré par le site officiel nantais.

Corredor et Centonze retrouvent du rythme

Au-delà du résultat, cette rencontre a permis à Grégory Poirier de donner du temps de jeu à plusieurs jeunes pousses de la Jonelière, dont Merrifield et Enzo Mongo. Fabien Centonze et Killian Corredor, tous les deux de retour de blessure, ont également pu retrouver les terrains.

Corredor n’a pas tardé à se montrer décisif. Auteur d’un doublé contre Rodez avant d’être freiné par un pépin à l’ischio-jambier, l’attaquant a cette fois endossé le rôle de passeur pour Merrifield. Un retour encourageant pour le secteur offensif nantais, même si la défense a immédiatement gâché l’égalisation.

Reims arrive déjà à la Beaujoire

Privé de ses internationaux durant cette longue trêve, le FC Nantes boucle donc sa préparation avec deux défaites. Ces résultats n’auront pas d’incidence comptable, mais les Canaris devront corriger leur manque de maîtrise avant le retour à la compétition officielle.

La maison Jaune et Verte accueillera le Stade de Reims samedi prochain à 14 heures, à la Beaujoire, pour la reprise de la Ligue 2. Merrifield, lui, a déjà marqué des points quelques jours seulement après avoir franchi une nouvelle étape dans son parcours nantais.

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