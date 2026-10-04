FC Barcelone : le pari à 80 M€ sur Gordon change déjà de dimension !

Arrivé au FC Barcelone avec une cote en forte hausse, Anthony Gordon répond rapidement aux attentes placées en lui. Décisif en Liga comme avec l’Angleterre, l’ailier anglais donne déjà du poids au choix effectué par les dirigeants catalans.

Un investissement conséquent du Barça

Il y a encore quelques mois, Anthony Gordon estimait ne pas bénéficier de la reconnaissance correspondant à ses performances. Le FC Barcelone a manifestement partagé son avis puisque le club catalan aurait déboursé 80 M€, bonus compris, pour s’attacher ses services cet été.

Un montant important, qui illustre autant la progression de l’Anglais que les attentes du Barça à son égard. Dans un secteur offensif où la concurrence reste forte, Gordon devait rapidement trouver sa place. Ses premières semaines en Catalogne montrent qu’il n’a pas eu besoin d’une longue période d’adaptation.

Avec quatre passes décisives en six rencontres de Liga, le nouvel ailier blaugrana contribue déjà directement aux résultats de son équipe. Il apporte ainsi une solution supplémentaire au Barça, dont le recrutement ambitieux ne s’est pas arrêté à son arrivée.

Gordon enchaîne également avec l’Angleterre

Son excellent début de saison ne se limite pas au championnat espagnol. Comme le souligne Foot Mercato, Anthony Gordon a également pris une nouvelle dimension sous les ordres de Thomas Tuchel avec la sélection anglaise.

Anthony Gordon répond sur le terrain après son transfert à 80 M€ bonus compris : quatre passes décisives en six matchs de Liga et un départ réussi avec l’Angleterre. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2106717520388358320

Titulaire lors des trois rencontres dirigées par le technicien allemand, l’ailier a marqué à chaque fois. Il a aussi délivré une passe décisive lors de la large victoire face à la Croatie (7-0). Une régularité qui confirme sa capacité à peser dans deux contextes différents.

Une concurrence toujours forte en Catalogne

Ces chiffres ne suffisent pas encore à installer Gordon parmi les meilleurs ailiers européens sur la durée. Ils valident toutefois son début de parcours et répondent aux doutes qui pouvaient accompagner le montant de son transfert. L’Anglais se montre à la fois créateur avec le Barça et buteur en sélection.

La suite dépendra notamment de sa capacité à maintenir ce rendement face à la concurrence. La montée en puissance de Lamine Yamal impose un niveau d’exigence élevé sur les ailes catalanes et limite toute possibilité de relâchement.

Pour l’heure, Gordon offre des arguments solides à ses dirigeants. Son bilan cumulé entre Barcelone et l’Angleterre donne surtout le sentiment que les 80 M€ engagés reposaient moins sur une promesse que sur un joueur déjà capable d’être décisif au plus haut niveau.