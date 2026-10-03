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FRANCE

FC Nantes : qui est Alexander Raingold, l’autre homme qui veut racheter les Canaris ?

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 15:45
Le stade de la Beaujoire

Avant Paulo Tavares, Alexander Raingold avait lui aussi tenté de racheter le FC Nantes à Waldemar Kita. On vous en dit un peu plus sur ce grand fan du FCN.

Avant que le dossier Paulo Tavares ne prenne de l’ampleur, Waldemar Kita aurait reçu une autre proposition pour vendre le FC Nantes. Comme l’a révélé Romain Molina, Alexander Raingold se serait associé à quatre ou cinq investisseurs avec l’ambition de racheter les Canaris. Le groupe aurait été prêt à mettre 15 millions d’euros sur la table, une somme insuffisante pour convaincre le propriétaire nantais, qui souhaitait alors récupérer plus de 45 millions d’euros pour céder le club.

« Arrive cet été, discussions avec Paulo Tavares ! Il y a d’autres personnes intéressées, notamment le frère de Mr Raingold (Raphaël Raingold). Mr Raingold, c’est l’éminence grise du Paris FC, c’est l’ami du fils Arnault (Antoine Arnault), c’est lui qui gère globalement tout le club même s’il n’est pas dans l’organigramme. Et son frère (Alexander Raingold), qui est fan de Nantes, s’est dit avec d’autres gars : « On va essayer de se mettre tous ensemble pour racheter le FC Nantes. » Ils sont quatre, cinq, ils sont prêts à mettre 15 millions d’euros. Mais Waldemar Kita ne veut pas en entendre parler. Il veut vendre son club plus cher que Strasbourg (45 millions d’euros) », a expliqué Romain Molina. Mais qui est Alexander Raingold, cet autre homme intéressé par le rachat du FC Nantes ?

Raingold, un homme d’affaires déjà présent au FC Nantes

Alexander Raingold connaît déjà très bien le FC Nantes. Supporter des Canaris, cet homme d’affaires évoluant notamment dans le secteur de l’immobilier est devenu administrateur du club à la fin de l’année 2025. Il occupe par ailleurs le poste de directeur général délégué de Générale Continentale Investissements (GCI), société familiale spécialisée dans l’investissement et le développement en immobilier d’entreprise. Son frère, Raphaël Raingold, gravite également dans le monde du football puisque Romain Molina le présente comme un homme influent dans l’environnement du Paris FC et proche d’Antoine Arnault.

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C’est donc avec plusieurs investisseurs qu’Alexander Raingold aurait souhaité aller plus loin en tentant de prendre les commandes de son club de cœur. Leur offre de 15 millions d’euros aurait toutefois été repoussée par Waldemar Kita, qui réclamait une somme nettement supérieure. Une première tentative qui n’a donc pas abouti et c’est depuis le projet porté par Paulo Tavares et Phenix Sports Invest qui a pris une longueur d’avance dans le processus de vente. Le profil de Raingold reste néanmoins particulier dans ce dossier : supporter, administrateur du FC Nantes et homme d’affaires, il a lui aussi tenté de succéder à Waldemar Kita.

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