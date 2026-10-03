FC Barcelone Mercato : Flick pousse pour une nouvelle signature

Le FC Barcelone souhaiterait prolonger Gerard Martín, devenu un élément important de l’effectif d’Hansi Flick.

Le FC Barcelone ne pense pas seulement au prochain mercato. Le club catalan travaille également à la sécurisation de ses joueurs importants et Gerard Martín fait partie des dossiers actuellement sur la table. Déjà prolongé en janvier 2025 jusqu’en juin 2028, le défenseur espagnol de 24 ans a depuis pris une nouvelle dimension sous les ordres de Hansi Flick. Capable d’évoluer aussi bien comme latéral gauche que dans l’axe, il a convaincu les dirigeants blaugrana par sa progression et sa polyvalence. La saison dernière, il avait d’ailleurs disputé 51 rencontres toutes compétitions confondues, soit le plus gros total de l’effectif à égalité avec Eric Garcia.

Le Barça veut prolonger Gerard Martín au-delà de 2028

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça souhaite désormais prolonger Gerard Martín au-delà de juin 2028 et de premiers contacts auraient déjà eu lieu entre le club et l’entourage du joueur. L’objectif des dirigeants catalans serait notamment de revaloriser son salaire afin de l’adapter à son nouveau statut dans l’effectif de Hansi Flick, mais aussi d’augmenter sa clause libératoire, actuellement fixée à 100 millions d’euros. Pour le moment, aucune réunion formelle n’aurait encore eu lieu, mais les discussions seraient abordées avec sérénité par les différentes parties.

Le FC Barcelone ne serait d’ailleurs pas inquiet quant à l’issue des négociations. Gerard Martín se sentirait bien chez les Blaugrana, tandis que ses dirigeants seraient pleinement satisfaits de son évolution et de ses performances. Aucun obstacle majeur ne semble donc se dresser à ce stade sur la route d’un accord. Après avoir déjà sécurisé son défenseur jusqu’en 2028, le Barça veut désormais le récompenser et l’inscrire encore davantage dans son projet à long terme, preuve de la confiance accordée au joueur de 24 ans.