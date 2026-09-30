En couple depuis quelques mois, Lamine Yamal et Inès Garcia continuent d’afficher leur complicité : le jeune crack du FC Barcelone et sa compagne viennent de franchir une nouvelle étape dans leur histoire.

Le couple glamour du FC Barcelone continue de faire parler. Depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal et Inès Garcia ne cachent plus leur relation. À seulement 19 ans, l’attaquant du Barça partage désormais son quotidien avec la jeune femme, avec laquelle il semble particulièrement heureux. Et les deux amoureux viennent déjà de franchir un nouveau cap.

Deux nouveaux membres dans la famille

Lamine Yamal et Inès Garcia ont décidé d’adopter deux petits chiots. Les deux animaux, qui ressemblent fortement à de petits Labradors couleur crème, ont visiblement rapidement trouvé leur place auprès du couple. Une nouvelle étape plutôt symbolique pour les deux tourtereaux, qui semblent vouloir profiter pleinement de leur relation loin des terrains. Les images partagées autour des deux petits chiens montrent en tout cas un couple particulièrement souriant.

Forcément, la vie privée de Lamine Yamal suscite énormément d’intérêt. Le jeune Barcelonais est devenu l’une des principales stars du football mondial et chacun de ses faits et gestes est scruté par ses nombreux supporters. Son histoire avec Inès Garcia ne fait évidemment pas exception. Le couple apparaît désormais régulièrement ensemble et cette nouvelle adoption donne une nouvelle image de leur quotidien. Entre les entraînements, les matches et les obligations liées à son statut de star du Barça, Yamal peut donc désormais compter sur deux nouveaux compagnons à quatre pattes.

Un couple qui semble plus épanoui que jamais

Après quelques mois de relation, Lamine Yamal et Inès Garcia semblent donc avoir décidé de franchir une nouvelle étape ensemble. L’arrivée de ces deux chiots ne constitue évidemment pas un bouleversement majeur dans leur vie, mais elle témoigne d’une complicité qui semble grandir au fil des semaines. Et les deux petits Labradors couleur crème risquent rapidement de devenir les nouvelles stars des réseaux sociaux du couple.

Pour Lamine Yamal, il faudra toutefois rapidement retrouver le quotidien du football. Car entre les matches du FC Barcelone et les nombreuses échéances qui attendent le jeune attaquant, ses deux nouveaux compagnons auront probablement de quoi l’attendre à la maison. Une chose est certaine : Inès Garcia et Yamal semblent plus heureux que jamais avec ces deux nouveaux membres dans leur petite famille.