Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Ciblé par le PSG et le FC Barcelone au mercato, Julian Alvarez (26 ans) pourrait quitter l’Atlético Madrid au mercato hivernal.

Le dossier Julian Alvarez pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains mois. L’attaquant argentin de 26 ans reste particulièrement suivi sur le marché des transferts, avec notamment le PSG et le FC Barcelone parmi les clubs régulièrement associés à sa situation.

Le FC Barcelone est satisfait de son effectif

Un départ de l’Atlético Madrid lors du prochain mercato hivernal reste toutefois hypothétique. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone serait actuellement très satisfait de son effectif offensif. Le club catalan considérerait notamment que Raphinha est capable de maintenir son niveau de performance tout au long de la saison. Une situation qui ne pousse donc pas nécessairement les dirigeants barcelonais à accélérer sur Julian Alvarez dès cet hiver. Le discours tenu autour de l’Argentin doit cependant être nuancé.

En privé, Deco a déclaré que Julian Alvarez appartenait « au passé ». Une formule qui pouvait laisser penser que le Barça avait définitivement abandonné cette piste. Mais Fabrizio Romano apporte une nuance importante. Selon le journaliste, cette déclaration ne signifierait pas que Barcelone a complètement oublié l’attaquant argentin. Deco chercherait surtout à concentrer l’ensemble du club sur la saison actuelle. La réflexion concernant les prochains mercatos pourrait donc encore évoluer dans les mois à venir. Le Barça n’aurait ainsi pas définitivement fermé la porte.

Estevão, le nouveau plan du Barça ?

C’est précisément ce qui pourrait maintenir le PSG dans le dossier. Si le FC Barcelone ne considère pas Alvarez comme une priorité immédiate, Paris pourrait théoriquement bénéficier d’une fenêtre de tir plus intéressante. Encore faut-il que l’Atlético accepte de discuter d’un départ en cours de saison et que les conditions financières soient réunies. Pour l’instant, aucune offensive concrète du PSG n’est annoncée. Mais le dossier pourrait redevenir brûlant si Alvarez venait à envisager un changement d’air.

Autre élément à surveiller : le FC Barcelone suivrait également avec attention la situation d’Estevão à Chelsea, selon Sébastien Vidal. Le jeune Brésilien commencerait à s’impatienter face à son temps de jeu limité sous les ordres de Xabi Alonso. Aucune offre du Barça n’aurait toutefois été formulée à ce stade. Le club catalan resterait simplement attentif à l’évolution de la situation. Cette piste pourrait avoir son importance dans le dossier Alvarez : si Barcelone décidait de miser sur Estevão à moyen terme, les besoins du club pourraient évoluer. Pour le PSG, la situation reste donc à surveiller.