Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

En plein processus de vente, la signature du jeune attaquant Loan Merrifield (17 ans) ne serait pas totalement étrangère au FC Nantes.

Le FC Nantes prépare peut-être un changement majeur. Alors que Waldemar Kita est engagé dans des discussions avancées avec des investisseurs français et portugais, les Canaris viennent également de verrouiller l’avenir d’un jeune attaquant particulièrement prometteur. Le timing interpelle forcément.

Merrifield, le nouveau « joyau » du FC Nantes

Loan Merrifield n’est pas un inconnu à la Jonelière. Arrivé au FC Nantes en 2023 après avoir débuté au SCO d’Angers, le jeune attaquant a progressivement franchi tous les échelons du centre de formation. Préformation, U17, U19 puis équipe réserve : le natif d’Angers n’a rien brûlé dans sa progression.

Le club vient désormais de lui faire signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2029. À 17 ans, Merrifield est présenté comme un joueur particulièrement prometteur grâce à sa percussion, sa vitesse et sa qualité technique. Et son potentiel est déjà identifié au niveau international. Merrifield a déjà connu les sélections de jeunes françaises. Il avait notamment participé à l’Euro U17 2026 avec les Bleuets, aux côtés de Joshua Dago, autre joueur du FC Nantes.

En janvier, L’Équipe expliquait également que le jeune attaquant était observé par plusieurs scouts européens et le présentait comme un attaquant de rupture doté de grosses qualités athlétiques. Un accord avait alors été trouvé pour son premier contrat professionnel de trois ans. Le FC Nantes a donc décidé de sécuriser un élément considéré comme une véritable promesse de son centre de formation.

Une signature qui tombe à pic… en plein processus de vente

Mais cette officialisation intervient à un moment très particulier. La famille Kita négocie actuellement la vente du FC Nantes avec un groupe d’investisseurs français et portugais représenté par Paulo Tavares. Selon L’Équipe, les discussions seraient même « plus qu’avancées », avec des propositions qui pourraient se rapprocher des attentes de Waldemar Kita. Tavares serait ainsi l’un des hommes clés du projet de reprise. Le timing de la signature de Merrifield ne pouvait donc que faire réagir.

Une source proche du club estime ainsi que la signature du jeune attaquant pourrait avoir été accélérée afin de présenter un visage rassurant au futur repreneur. « Il est vu comme un prodige, nous a confié une source proche du club. Lui, il est censé aller loin, il a d’ailleurs déjà intégré l’équipe de France des U18. Je ne serais pas étonné que sa signature se soit accélérée pour montrer patte blanche au futur repreneur du club, et notamment que tout va bien entre la formation et les pros… »

Que notre interlocuteur n’en prenne pas ombrage mais cette lecture doit toutefois être prise avec précaution. Aucun élément public ne permet aujourd’hui d’affirmer que Tavares a participé à la signature de Merrifield. Le premier contrat du jeune Nantais était déjà évoqué depuis janvier et son accord avec le FC Nantes avait été rapporté plusieurs mois avant l’accélération actuelle du dossier de vente. Une chose reste sûre néanmoins : alors que le projet de reprise prend de l’ampleur, le FCN vient de sécuriser l’un de ses jeunes talents les plus surveillés. Et si la nouvelle direction arrive prochainement à la Jonelière, elle pourra au moins compter sur un premier joyau déjà bien verrouillé.