En plein processus de vente, le FC Nantes a commis une boulette difficile à dissimuler.

Le FC Nantes aurait sans doute préféré s’en passer en pleine période de turbulences. Alors que le club est au cœur d’un processus de vente et que son avenir fait l’objet de nombreuses discussions, une simple publication sur les réseaux sociaux a suffi à faire réagir les supporters.

Une faute du FC Nantes qui pique les yeux

Sur X, le compte officiel du FC Nantes a annoncé le prochain rendez-vous des Canaris face à Dunkerque. Jusque-là, rien de bien particulier. Sauf qu’au moment d’indiquer le nom de l’adversaire, une faute de frappe particulièrement visible s’est glissée dans la publication. Au lieu de « Dunkerque », le club a écrit « Dunkqerque ». Une petite erreur en apparence, mais qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des supporters nantais.

Très rapidement, la faute a été repérée puis commentée sur X. Certains supporters n’ont pas hésité à tourner la situation en dérision, dans un contexte déjà particulièrement tendu autour du club. « Tu me désespères… comme ta direction catastrophe », a notamment lâché Vaker dans une réaction particulièrement piquante. Un autre internaute, Arobase Paris, s’est montré tout aussi interloqué : « Dis-moi que c’est faux ? » Des réactions qui illustrent surtout l’agacement d’une partie des supporters, lesquels scrutent désormais la moindre communication du club.

Une boulette qui tombe au pire moment pour le FC Nantes

Cette faute de frappe n’aurait évidemment rien d’extraordinaire dans un contexte classique. Une erreur sur une publication peut arriver à n’importe quel club. Mais le timing rend forcément l’épisode plus visible. Le FC Nantes traverse actuellement une période importante de son histoire avec les discussions autour d’une éventuelle vente du club. Le projet porté notamment par Paulo Tavares fait parler, tandis que l’avenir de Waldemar Kita à la tête des Canaris reste au centre des interrogations.

Dans ce contexte, la moindre erreur de communication peut rapidement devenir un sujet de moquerie sur les réseaux sociaux. La publication fautive a donc offert une nouvelle occasion aux supporters de chambrer leur propre club. Une simple lettre mal placée ne changera évidemment rien au résultat du prochain match. Mais à Nantes, où les débats autour de la direction et de la future vente du club sont déjà particulièrement animés, cette petite boulette est arrivée au moment où le FC Nantes aurait probablement préféré éviter toute nouvelle polémique. Et sur les réseaux sociaux, les supporters n’ont pas tardé à s’en charger.