Plutôt discret depuis son arrivée au PSG cet été, Mika Godts (21 ans) est un nouveau numéro 10 qui fait sensation en sélection belge.

Mika Godts est désormais le nouveau numéro 10 de la sélection belge. Une sacrée responsabilité pour le jeune joueur du PSG, qui succède à Leandro Trossard dans ce rôle. Et pour sa première apparition dans cette nouvelle peau, le Parisien a immédiatement marqué les esprits.

Godts change de dimension avec les Diables Rouges

Face à l’Italie (2-0), Godts s’est montré particulièrement remuant. But, accélérations, percussions et prises d’initiative : le nouveau joueur parisien a rapidement affiché une palette qui promet de faire parler. Sa prestation n’est pas passée inaperçue en Belgique. Le journaliste Sacha Tavolieri n’a pas caché son enthousiasme après cette première sortie.

« La plus-value amenée par Mika Godts dans ce collectif sur un premier match ainsi… c’est écœurant. Quel talent », a-t-il lancé sur X. Un constat qui illustre surtout la cote grandissante du jeune crack du PSG chez les Diables Rouges. Et le calendrier lui offre désormais un énorme test. Godts est annoncé titulaire avec la Belgique face à la France, ce soir à Bruxelles, lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations.

Le PSG tient-il déjà son prochain phénomène ?

Le jeune numéro 10 va donc retrouver les Bleus et surtout Zinédine Zidane, avec une occasion rêvée de confirmer son excellente première impression. Son arrivée dans la capitale était passée relativement sous les radars. Quelques semaines plus tard, Mika Godts commence pourtant à changer de statut.

Son explosion avec la Belgique pourrait également attirer davantage de lumière sur son début d’aventure parisienne. Face à la France, le nouveau numéro 10 des Diables Rouges aura l’occasion de frapper encore un grand coup. Et cette fois, difficile de dire que personne ne l’aura vu venir.