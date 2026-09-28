À LA UNE DU 28 SEP 2026
[15:20]Stade Rennais : le rêve des supporters pour Lepaul déjà exaucé par Zidane ?
[15:00]FC Nantes : un ancien du PSG et des Canaris a accéléré la vente du club ! 
[14:40]ASSE Mercato : Moueffek déjà en pleine galère à Cadix
[14:20]RC Lens Mercato : Leca devrait arracher ce buteur à l’OM
[14:00]FC Nantes : la boulette ahurissante du club en pleine vente ! 
[13:40]PSG : un nouveau 10 à Paris, il hante déjà Zidane ! 
[13:20]ASSE : les Verts vont éjecter un coach chez un rival direct de L2 ! 
[13:00]FC Nantes : coup de tonnerre pour le prix de vente du club ! 
[12:40]RC Lens : un renfort inespéré pour Cahuzac, c’est un maestro !
[12:20]PSG : une énorme bombe à plus d’un milliard d’euros est imminente à Paris ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : un nouveau 10 à Paris, il hante déjà Zidane ! 

Par Bastien Aubert - 28 Sep 2026, 13:40
Zinédine Zidane

Plutôt discret depuis son arrivée au PSG cet été, Mika Godts (21 ans) est un nouveau numéro 10 qui fait sensation en sélection belge.

Mika Godts est désormais le nouveau numéro 10 de la sélection belge. Une sacrée responsabilité pour le jeune joueur du PSG, qui succède à Leandro Trossard dans ce rôle. Et pour sa première apparition dans cette nouvelle peau, le Parisien a immédiatement marqué les esprits.

Godts change de dimension avec les Diables Rouges

Face à l’Italie (2-0), Godts s’est montré particulièrement remuant. But, accélérations, percussions et prises d’initiative : le nouveau joueur parisien a rapidement affiché une palette qui promet de faire parler. Sa prestation n’est pas passée inaperçue en Belgique. Le journaliste Sacha Tavolieri n’a pas caché son enthousiasme après cette première sortie. 

« La plus-value amenée par Mika Godts dans ce collectif sur un premier match ainsi… c’est écœurant. Quel talent », a-t-il lancé sur X. Un constat qui illustre surtout la cote grandissante du jeune crack du PSG chez les Diables Rouges. Et le calendrier lui offre désormais un énorme test. Godts est annoncé titulaire avec la Belgique face à la France, ce soir à Bruxelles, lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Le PSG tient-il déjà son prochain phénomène ?

Le jeune numéro 10 va donc retrouver les Bleus et surtout Zinédine Zidane, avec une occasion rêvée de confirmer son excellente première impression. Son arrivée dans la capitale était passée relativement sous les radars. Quelques semaines plus tard, Mika Godts commence pourtant à changer de statut. 

Son explosion avec la Belgique pourrait également attirer davantage de lumière sur son début d’aventure parisienne. Face à la France, le nouveau numéro 10 des Diables Rouges aura l’occasion de frapper encore un grand coup. Et cette fois, difficile de dire que personne ne l’aura vu venir.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot