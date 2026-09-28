Discret depuis son arrivée au RC Lens en janvier 2026, Amadou Haïdara (28 ans) commence à retrouver du rythme. De bon augure pour la reprise ?

Le RC Lens pourrait bien récupérer un joueur particulièrement précieux pour la reprise. Arrivé dans le Nord en janvier dernier, Amadou Haïdara n’a pas encore totalement répondu aux attentes placées en lui.

Haïdara retrouve des sensations en sélection

Freiné par plusieurs problèmes physiques, l’international malien a surtout eu besoin de temps pour retrouver son rythme mais la trêve internationale pourrait avoir changé la donne.Avec trois rencontres au programme pendant cette période internationale, le milieu de terrain a l’occasion d’accumuler les minutes et de retrouver progressivement ses repères.

Face au Cap-Vert, Haïdara a notamment disputé 60 minutes lors de la victoire du Mali (3-1). Et il ne s’est pas contenté de participer. Le joueur du RC Lens a délivré une passe décisive sur le deuxième but malien, confirmant qu’il pouvait de nouveau apporter son volume et sa qualité technique au milieu de terrain. Une montée en puissance particulièrement intéressante pour Lens.

« Le maestro retrouvé des Aigles »

La prestation d’Haïdara a visiblement marqué au Mali. Le journaliste Drissa Traoré n’a pas hésité à saluer le retour en forme du Lensois : « Amadou Haïdara, le maestro retrouvé des Aigles ! Après une période de méforme, le milieu du RC Lens a retrouvé son meilleur niveau sous le maillot des Aigles. » Une appréciation forcément subjective, mais qui traduit le sentiment laissé par la prestation du joueur. Drissa Traoré lui attribue notamment la note de 8/10 et insiste sur son activité dans l’entrejeu.

Dans le nouveau système en 4-2-3-1 utilisé par le sélectionneur Anthony Da Silva, Haïdara aurait particulièrement apprécié son rôle. « Il a été le métronome du nouveau système en 4-2-3-1 », estime Drissa Traoré. Le journaliste met surtout en avant son travail défensif et sa capacité à orienter rapidement le jeu : « Excellent dans la récupération, il a énormément ratissé au milieu et surtout très bien distribué le jeu. » Un profil dont Lens pourrait justement avoir besoin après un début de saison marqué par plusieurs passages compliqués dans l’entrejeu.

Un vrai renfort pour Cahuzac au RC Lens ?

Pour Yannick Cahuzac, le retour progressif d’Haïdara représente forcément une bonne nouvelle. Le milieu malien possède l’expérience du haut niveau, un gros volume de course et une capacité à jouer aussi bien dans la récupération que dans la première relance. Encore faut-il qu’il puisse enchaîner les matches sans être rattrapé par les pépins physiques qui ont perturbé son aventure lensoise depuis son arrivée mais les signaux envoyés avec le Mali sont encourageants.

Le principal enjeu sera désormais la continuité. Haïdara doit encore accumuler les minutes afin de retrouver toutes ses qualités et son impact sur la durée. Sa prestation contre le Cap-Vert constitue davantage une confirmation encourageante qu’une garantie pour la suite. Mais si le milieu malien poursuit sur cette lancée, le RC Lens pourrait récupérer une arme supplémentaire dans son entrejeu. La patience pourrait donc finir par payer.