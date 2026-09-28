Blessé avec l’OM face au PSG (1-2) juste avant la trêve internationale, Igor Paixao (26 ans) passe du bon temps en Angleterre avec sa compagne.

L’image a de quoi faire réagir. Alors que l’OM traverse une période particulièrement compliquée, Igor Paixão a profité de quelques jours de repos pour s’offrir une escapade en Angleterre avec sa compagne.

En Angleterre, Paixão a failli rejoindre Sunderland cet été

Le Brésilien de 26 ans s’est notamment affiché à Londres sur les réseaux sociaux. Des clichés qui ont rapidement attiré l’attention des supporters marseillais, forcément intrigués par cette destination. Car quelques semaines plus tôt, Paixão était au cœur de l’un des feuilletons les plus agités du mercato olympien. Durant les dernières heures du mercato estival, Arsenal mais surtout Sunderland avaient sérieusement avancé pour recruter l’ailier brésilien. L’OM avait reçu une proposition pour son joueur et les discussions avaient même progressé au point qu’un accord avec Sunderland avait été évoqué. Mais le transfert ne s’était finalement pas concrétisé.

Paixão était donc resté à Marseille, malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir. Un dénouement qui avait notamment satisfait Bruno Genesio, désireux de conserver un joueur offensif qu’il considère comme important dans son animation. Mais forcément, voir aujourd’hui Paixão profiter de quelques jours à Londres ne manque pas de faire parler. Il ne faut évidemment pas tirer de conclusions hâtives. Un séjour à Londres avec sa compagne ne signifie absolument pas que le joueur prépare son départ de l’OM ou qu’il discute à nouveau avec Sunderland. Le contexte rend toutefois cette escapade particulièrement symbolique. Paixão avait été annoncé avec insistance du côté du club anglais durant le mercato. Son passage dans la capitale britannique intervient donc forcément après plusieurs semaines durant lesquelles son nom a été associé à la Premier League. Pour les supporters marseillais, difficile de ne pas faire le rapprochement.

Une blessure finalement sans gravité à l’OM ?

Sur le plan sportif, la bonne nouvelle est surtout ailleurs. Igor Paixão avait dû quitter le Classique contre le PSG dès la 30e minute après avoir été touché au niveau de la jambe droite. Son remplacement avait initialement fait craindre une blessure plus sérieuse. Mais le Brésilien a rapidement rassuré. Sur Instagram, il a lui-même assuré : « De meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé ! » Quelques heures plus tard, Paixão a même repris l’entraînement collectif avec l’OM, sans gêne apparente. De quoi rassurer Bruno Genesio.

Cette escapade anglaise aura donc surtout alimenté les interrogations en raison du contexte particulier de l’été. Sur le terrain, Paixão reste bien un joueur de l’OM. Et surtout, son état physique ne semble plus être une source d’inquiétude. Après un mercato durant lequel son avenir a longtemps été incertain, l’ailier brésilien est finalement resté à Marseille. Son passage à Londres fera forcément parler, mais rien ne permet aujourd’hui d’y voir autre chose qu’un séjour personnel. Aux supporters désormais d’attendre de voir Paixão retrouver les terrains et surtout son meilleur niveau sous les couleurs olympiennes.