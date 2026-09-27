Vente OM : le verdict est tombé après le retour d’Adidas !

Le retour d’Adidas à l’OM a relancé les spéculations autour d’une vente du club, mais RMC Sport a refroidi cette hypothèse.

Dès la saison prochaine, Adidas devrait faire son grand retour sur les maillots de l’Olympique de Marseille et remplacer Puma comme équipementier du club phocéen. Initialement annoncées à partir de 2028-2029, les retrouvailles entre l’OM et la marque aux trois bandes pourraient finalement être avancées d’un an. Si le montant du futur contrat n’a pas été officiellement dévoilé, celui-ci serait presque deux fois supérieur à l’accord actuel avec Puma, estimé entre 20 et 25 millions d’euros par saison. Adidas pourrait ainsi rapporter entre 40 et 50 millions d’euros par an à Marseille.

Des chiffres qui ont forcément interpellé certains supporters marseillais et relancé les spéculations autour d’une vente de l’OM. Car cet accord XXL intervient dans un contexte économique délicat : le club a engagé une importante cure d’austérité, cherche à réduire ses dépenses et doit, comme l’ensemble du football français, composer avec la baisse des revenus issus des droits TV de la Ligue 1. Dans ces conditions, voir Adidas consentir un investissement nettement supérieur à celui de Puma a nourri certaines théories sur l’avenir du club et de Frank McCourt. La marque allemande disposerait-elle de garanties sur le futur projet marseillais ? Son retour pourrait-il précéder un changement de propriétaire ? Pour l’heure, rien ne permet de l’affirmer.

RMC Sport refroidit les rumeurs de vente de l’OM

Car selon RMC Sport, l’arrivée d’Adidas ne constituerait en elle-même aucun indice d’une possible vente de l’OM. Ce futur partenariat pourrait avant tout s’expliquer par l’attractivité commerciale exceptionnelle du club, sa popularité et les liens historiques qui l’unissent à la marque allemande. Équipementier de Marseille pendant plusieurs décennies et présent lors du sacre en Ligue des Champions en 1993, Adidas connaît parfaitement le potentiel de l’institution phocéenne. Son investissement ne serait donc pas nécessairement lié à un éventuel départ de Frank McCourt.

Adidas, un énorme bol d’air financier pour l’OM

Vente ou non, ce nouveau contrat constituerait en revanche une excellente nouvelle pour les finances de l’OM. Si les montants avancés se confirment, Marseille pourrait quasiment doubler les recettes générées par son équipementier et percevoir jusqu’à 40 à 50 millions d’euros par saison. Une manne particulièrement bienvenue au moment où la direction cherche à réduire ses coûts tout en augmentant les revenus structurels du club. Et si les négociations permettant de mettre prématurément fin au partenariat avec Puma aboutissent, Adidas pourrait retrouver l’OM dès la saison 2027-2028. De quoi offrir un sérieux coup de pouce financier au club phocéen, sans pour autant annoncer, à ce stade, une vente.