OM : le coup de pression monumental de Benoît Payan à McCourt

Déjà confronté à une situation financière délicate, l’OM ne bénéficiera d’aucun coup de pouce de la municipalité concernant le loyer du Vélodrome. Benoît Payan a prévenu Frank McCourt et Stéphane Richard : le montant payé par le club va augmenter.

Les difficultés continuent de s’accumuler autour de l’Olympique de Marseille. Après avoir renoncé à renforcer l’effectif de Bruno Genesio lors du dernier mercato, le club phocéen doit désormais se préparer à une hausse du loyer de l’Orange Vélodrome.

Frank McCourt a décidé de stopper ses investissements sur le marché des transferts afin de mieux contrôler les dépenses du club. Sous la surveillance de la DNCG et de l’UEFA, l’homme d’affaires américain refuse de reproduire certaines erreurs financières du passé.

Cette politique de rigueur a toutefois directement pénalisé Bruno Genesio, contraint de travailler avec un effectif limité et sans les renforts espérés durant l’été. Mais l’OM ne pourra pas compter sur la mairie pour alléger ses charges.

« Le loyer du Vélodrome va augmenter »

Dans un entretien accordé à La Provence, Benoît Payan a adressé un message très ferme aux dirigeants marseillais. Le maire de Marseille refuse catégoriquement de réduire le loyer du stade afin d’aider financièrement le club.

« Le loyer du Vélodrome ne va pas baisser. Il va augmenter et ça, l’OM le sait, c’est dans son business plan », a annoncé l’élu.

Une déclaration qui ne laissera aucune place à la négociation pour Frank McCourt et Stéphane Richard. Selon différentes sources, l’Olympique de Marseille verse actuellement entre 8 et 8,5 millions d’euros par an à la municipalité pour utiliser le Vélodrome.

Cette somme devrait donc encore progresser, alors que chaque dépense est désormais scrutée au sein du club.

Payan refuse de faire payer les Marseillais

Benoît Payan estime cependant que le loyer du stade n’est pas la principale cause des difficultés économiques de l’OM. Selon lui, les problèmes financiers du club trouvent leur origine dans d’autres dépenses beaucoup plus importantes.

« Le loyer du Vélodrome, ce n’est pas forcément ce qui met les finances du club dans le rouge. Ce qui met les finances du club dans le rouge, ce sont des sujets différents que tout supporter et tout spécialiste du football comprend et connaît. Il s’agit de sommes astronomiques comparées au loyer du Vélodrome », a-t-il expliqué.

Le maire marseillais refuse surtout que les contribuables participent indirectement au financement de l’effectif olympien : « Ce n’est pas avec le loyer du Vélodrome qu’on va racheter de grands joueurs et refaire une grosse équipe. Je ne ferai pas payer les Marseillais pour avoir un dixième du joueur qu’on mérite. »

Une nouvelle pression sur McCourt

Cette prise de position intervient au pire moment pour le propriétaire américain. Après avoir fermé le robinet lors du mercato, McCourt doit maintenant assumer une nouvelle hausse des charges liées à l’exploitation du stade.

L’accord qui encadre l’utilisation du Vélodrome a été accepté par la direction olympienne. Le propriétaire de l’OM pourra donc difficilement contester cette augmentation ou demander un traitement de faveur à la municipalité.

Benoît Payan considère que le club doit assumer ses propres choix économiques, notamment les importants montants consacrés aux transferts et aux salaires au cours des dernières années.

Pour l’OM, le message est limpide : la mairie ne viendra pas au secours de Frank McCourt. Alors que les résultats sportifs sont déjà fragilisés par l’absence de recrutement, la pression financière continue de monter autour du club phocéen.