OL Mercato : la Juventus veut laisser Openda à Lyon, mais à une seule condition

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Actuellement prêté à l’Olympique Lyonnais sans option d’achat, Loïs Openda pourrait finalement s’inscrire dans la durée entre Rhône et Saône. La Juventus souhaiterait convaincre l’OL de recruter définitivement l’attaquant belge. Une opération toutefois difficilement compatible avec les finances lyonnaises.

L’histoire entre Loïs Openda et l’Olympique Lyonnais pourrait-elle se prolonger au-delà de cette saison ? Arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat, l’international belge est théoriquement censé retourner à la Juventus au terme de l’exercice.

Mais le club italien aurait une autre idée en tête. La Vieille Dame souhaiterait profiter de son passage à Lyon pour trouver un accord autour d’un transfert définitif. L’objectif serait de convaincre les dirigeants rhodaniens de conserver l’ancien attaquant du RC Lens durant plusieurs saisons.

La Juventus veut vendre Openda à l’OL

Le prêt négocié entre les deux clubs ne comporte pourtant aucune option permettant à l’OL d’acquérir automatiquement le joueur. Une nouvelle négociation devra donc être ouverte si Lyon souhaite prolonger l’aventure.

La Juventus verrait d’un bon œil une vente définitive de Loïs Openda. Le club turinois pourrait ainsi récupérer une indemnité et se libérer de l’important salaire de l’international belge.

Pour l’OL, conserver un attaquant connaissant parfaitement la Ligue 1 représenterait évidemment une belle opération sportive. Rapide, capable de prendre la profondeur et de jouer dans plusieurs systèmes, Openda possède un profil particulièrement recherché.

Un transfert estimé à 25 M€

Le principal problème reste financier. Loïs Openda est actuellement valorisé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un tel montant paraît très élevé au regard de la situation économique lyonnaise.

À cette éventuelle indemnité de transfert viendrait s’ajouter le salaire conséquent perçu par le joueur. L’OL devrait donc réaliser un effort majeur pour financer l’ensemble de l’opération, sans mettre en danger l’équilibre de ses comptes.

En l’état, Lyon ne semble pas en mesure d’investir facilement 25 millions d’euros sur un seul joueur. La Juventus devra nécessairement revoir ses ambitions à la baisse si elle souhaite réellement trouver un terrain d’entente.

La Juve devra faire un gros sacrifice

Pour rendre le transfert possible, plusieurs solutions pourraient être envisagées : une indemnité réduite, un paiement échelonné, un nouveau prêt assorti cette fois d’une option d’achat ou encore la prise en charge d’une partie du salaire par la Juventus.

Le club italien devra surtout renoncer à l’idée de réaliser une vente importante. Si la Vieille Dame exige un montant proche de la valorisation actuelle d’Openda, l’OL aura beaucoup de mal à suivre.

Les performances de l’attaquant au cours de la saison seront également déterminantes. Si le Belge s’impose comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif, les dirigeants lyonnais pourraient être tentés de trouver une formule adaptée.

La Juventus a donc ouvert la porte à une installation durable de Loïs Openda à Lyon. Mais pour transformer ce souhait en réalité, le club italien devra consentir un gros effort financier. Sans cadeau de Turin, le rêve lyonnais risque de rester hors de prix.